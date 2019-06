“L'ERGASTOLO È ILLEGITTIMO” - L'AVVOCATO DI CESARE BATTISTI HA PRESENTATO RICORSO IN CASSAZIONE CONTRO LA DECISIONE DELLA CORTE D'APPELLO DI MILANO DI NON COMMUTARE IN 30 ANNI LA CONDANNA AL CARCERE A VITA PER L'EX TERRORISTA DEI PAC - SECONDO IL LEGALE RESTA VALIDO L'ACCORDO STIPULATO TRA ITALIA E BRASILE CHE PREVEDEVA IL RIENTRO DI BATTISTI IN CAMBIO DI UNA PENA INFERIORE ALL'ERGASTOLO...

Lo.S. per “Libero quotidiano”

«L'ergastolo è illegittimo». L'avvocato di Cesare Battisti ha presentato ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d' Appello di Milano di non commutare in 30 anni la condanna al carcere a vita per l'ex terrorista dei Pac. Secondo il legale, che ha depositato un documento di 31 pagine, resta valido l' accordo stipulato tra Italia e Brasile che prevedeva il rientro di Battisti in cambio di una pena inferiore all' ergastolo, pena non prevista nell' ordinamento brasiliano.

Per la Procura invece, quell' accordo è venuto meno in quanto Battisti ha deciso di lasciare il Brasile e spostarsi in Bolivia, dove è stato individuato e fermato per strada il 12 gennaio scorso, per poi essere consegnato al mattina successiva alla polizia italiana, essere imbarcato in un volo per Ciampino e finire nel carcere di Oristano.

Duro sulla vicenda il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: «I re dei cavilli scendono in soccorso, come ampiamente previsto, del pluriomicida e terrorista Battisti. Sarebbe stato violato il principio di buona fede internazionale: ora attendiamo qualche giudice che sposi la tesi e regali qualche prospettiva di libertà a Battisti, che non la merita affatto».

