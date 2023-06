16 giu 2023 17:08

“L'EX FIRST LADY DELLE ISOLE VERGINI AMERICANE HA FACILITATO LA CONDOTTA CRIMINALE DI EPSTEIN” – JP MORGAN CHASE SGANCIA LA BOMBETTA SU CECILE DE JONGH, ACCUSANDOLA DI AVER AIUTATO LE VITTIME DEL FINANZIARE A OTTENERE I VISTI E HA ORGANIZZATO PER LORO CORSI DI INGLESE – LA BANCA, CITATA IN GIUDIZIO DAL GOVERNO DELLE ISOLE VERGINI PER AVER FACILITATO EPSTEIN, È PASSATA AL CONTRATTACCO DIFFONDENDO LE MAIL TRA L’EX FIRST LADY E IL FINANZIERE IN CUI…