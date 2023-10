13 ott 2023 18:28

“L'OCCIDENTE È FINITO” - LA DENUNCIA DELLA SCRITTRICE JOANNE KATHLEEN ROWLING, L’AUTRICE DI “HARRY POTTER”: “AVEVAMO DETTO MAI PIÙ. IL REGNO UNITO ERA UN RIFUGIO SICURO. ORA, DOPO IL PIÙ GRANDE MASSACRO DI EBREI DALL'OLOCAUSTO, AI BAMBINI EBREI BRITANNICI VIENE CONSIGLIATO DI NASCONDERE LA PROPRIA IDENTITÀ MENTRE VANNO A SCUOLA, PER LA PROPRIA SICUREZZA. CI DOVREBBE ESSERE UN'INDIGNAZIONE DI MASSA PER QUESTO” - PS: “NELLE VIE E NELLE PIAZZE DEL LONDONISTAN, IN QUESTI GIORNI, NON ERA RARO IMBATTERSI IN MANIFESTAZIONI DI GIUBILO PER LE GESTA DEGLI SCANNATORI DI HAMAS”