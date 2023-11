“L'OSPEDALE AL SHIFA È QUASI UN CIMITERO” - CHRISTIAN LINDMEIER, PORTAVOCE DELL’OMS, RACCONTA SCENE HORROR DA GAZA: “CI SONO CADAVERI DI CUI NON CI SI PUÒ OCCUPARE E CHE NON POSSONO NEMMENO ESSERE SEPOLTI O PORTATI IN UN OBITORIO” – NONOSTANTE GLI APPELLI AL CESSATE IL FUOCO, NETANYAHU INCITA I SOLDATI: “SARÀ GUERRA FINO IN FONDO, PERCHÉ SE NON LI FINIAMO TORNERANNO. NON CI SONO PAUSE, ANDIAMO AVANTI FINO ALLA VITTORIA TOTALE…”

Oms: «L'ospedale Al Shifa è quasi un cimitero»

BIMBI PREMATURI ALL OSPEDALE AL SHIFA DI GAZA

L'ospedale al-Shifa di Gaza City, il più grande della Striscia, «non funziona più come dovrebbe» a causa delle interruzioni di corrente e della mancanza di carburante ed «è quasi un cimitero». Lo ha dichiarato alla Bbc Christian Lindmeier, portavoce dell'Organizzazione mondiale della sanità. Lindmeier ha spiegato che attorno alla struttura «ci sono cadaveri di cui non ci si può occupare e che non possono nemmeno essere sepolti o portati in un obitorio».

OSPEDALE AL SHIFA DI GAZA

La preoccupazione dell'Oms è rivolta soprattutto alla sorte di decine di neonati prematuri che non possono più rimanere nelle loro incubatrici. Secondo Lindmeier, l'ospedale non è in grado di effettuare la dialisi renale per 45 pazienti che ne hanno bisogno. All'interno della struttura ci sono circa 600 pazienti e altre persone che si sono rifugiate nei corridoi.

benjamin netanyahu

Netanyahu ai soldati: «Combattere la guerra fino in fondo o torna Hamas»

Contro Hamas «sarà guerra fino in fondo, perché se non li finiamo torneranno». Lo ha ribadito il premier israeliano Netanyahu, che ha parlato ai militari di un battaglione dell'Esercito, chiarendo che quella in corso con il gruppo terroristico «è una guerra fino alla fine», non un altro round di scontri. Poi, elogiando i soldati per la loro risposta al massacro del 7 ottobre, ha affermato: «Quello che avete fatto qui, avete deciso la direzione della battaglia, è stato un risultato insolito, davvero enorme. Trasformare la battaglia dalla peggiore situazione possibile significa molto». […] «non ci sono pause qui. Non ci sono cose a metà qui. Non è una "operazione", non è un "round". Andiamo avanti fino alla vittoria totale».

distruzione gaza

Il ministero della Sanità di Hamas: «Il bilancio dei morti è salito a 11.360»

Secondo l'ultimo bilancio del ministero della Sanità di Hamas, sarebbe salito a 11.630 il numero delle persone morte nella Striscia di Gaza dal 7 ottobre scorso. Lo riporta l'agenzia stampa palestinese Wafa. Tra i morti finora ci sarebbero 4.609 minori, 3.100 donne e 678 anziani. Il numero dei feriti, invece, ha raggiunto i 28 mila. In Cisgiordania, il numero dei palestinesi uccisi è salito a 180, e quello dei feriti a 2.700. Il ministero ribadisce che è difficile raccogliere informazioni per la mancanza di comunicazione e a causa degli attacchi agli ospedali, ma precisa che 3.250 cittadini, di cui 1700 minori, sono ancora dispersi.

bombardamenti nella striscia di gaza

Israele: «A Gaza uccisi altri due comandanti di Hamas»

L'esercito israeliano e lo Shin Bet (servizio di sicurezza interno) hanno fatto sapere che sono stati uccisi il comandante della Divisione missili anti tank della Brigata Khan Younis Yaqub Ashur e l'ex capo dell'intelligence militare del gruppo Muhammad Khamis Dababesh. Quest'ultimo, hanno aggiunto, negli ultimi due anni è stato il rappresentante di Hamas ai raduni delle fazioni nazionali e islamiche a Gaza.

