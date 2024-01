“C'È UNA PERSONA CHE TROVO IN QUALUNQUE AEROPORTO IO VADA, NON SO COME FACCIA. È FANTASCIENZA”

Sabrina Salerno a 'I Lunatici' di Radio2: "Sto facendo collezione di situazioni strane. La stalker che si aggira nei pressi di casa mia? Spero non sia pericolosa, chi soffre di malattie mentali è un po' allo sbando, c'è un'altra persona che mi segue ovunque in aeroporto. Rapporto con mio marito? Si è innamorato delle mie fragilità, fino a 34 anni ero gelosissima, la gelosia era un problema reale per me".

Sabrina Salerno è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del programma "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta dal lunedì al venerdì notte dalle 23 alle 3.

Sabrina Salerno ha parlato del suo 2023 e di suo figlio: "E' stato un anno di alti e bassi, ma tutto sommato positivo. Mio figlio ha finito il liceo classico, stava per entrare in aeronautica, non ci è riuscito per una cosa fisica che sta risolvendo, l'anno prossimo ci riproverà. Non è stato un momento facilissimo. Forse è stata la sua prima delusione, ci passiamo tutti, non è stata una passeggiata di salute. Stimo molto mio figlio. Sono una madre ingombrante per il mestiere che faccio. Lui non si è mai fatto un selfie, è esattamente il mio contrario. Io e mio marito siamo spesso sorpresi da lui in positivo. E' la parte migliore di noi".

Sabrina Salerno e la popolarità: "Certe volte accolgo tutti col sorriso. Altre meno. Però se le persone si avvicinano a me con educazione io sono sempre molto disponibile. Spesso però non sono tutti molto educati. Davanti a certi atteggiamenti esagerati se ho la luna storta posso anche innervosirmi. Purtroppo, capita spesso che le persone diano per scontate certe cose. Magari sei al telefono e ti tirano per il braccio".

Sulla stalker che la perseguita da tempo, cosa di cui ha parlato in una intervista a 'La Stampa': "Spero e mi auguro che non sia pericolosa, ma non lo posso sapere. Ultimamente sto facendo collezione di situazioni strane. Viviamo in un mondo un po' folle. Le persone non stanno tutte bene, c'è un potentissimo malessere, le persone che stanno male, che soffrono di malattie mentali, sono un po' allo sbando.

Certo non è piacevole sapere che una persona si aggira nei pressi di casa tua e va ovunque a cercarti. C'è un'altra persona che trovo sempre in aeroporto. Mi trova ovunque. In qualunque aeroporto io vada a qualsiasi ora me lo trovo davanti. In qualsiasi aeroporto d'Europa. Siamo alla fantascienza. Non capisco come faccia".

Sul rapporto con suo marito: "Credo che si sia innamorato delle mie fragilità. Mio marito non è mai stato geloso, io lo sono stata moltissimo prima che nascesse mio figlio. Poi quando è nato lui, avevo 34 anni, ho smesso. E' come se tante paure con la sua nascita fossero proprio svanite. La gelosia per alcuni anni è stata un problema per me".

Sulla sua fisicità: "Ci lavoro molto, ci ho sempre lavorato, l'ho sempre utilizzata, ma va mantenuta con intelligenza. Io sono una persona molto lunatica, ragiono molto, penso troppo. Questo è un mio problema. Mi pento di non aver fatto l'università, mi piace leggere, confrontarmi, sono molto empatica. La mia fisicità non mi è mai pesata, in questo mondo fa anche un po'

