"C'È UN PROBLEMA NEL PRESENTARE ROCCO SIFFREDI COME UN FEMMINISTA" – LA RECENSIONE DEL "GUARDIAN" A "SUPERSEX", LA SERIE SULLA VITA DEL ROCCO NAZIONALE: "SIFFREDI HA FATTO ALLA PORNOGRAFIA QUELLO CHE MIKE TYSON HA FATTO ALLA BOXE O MICK JAGGER AL ROCK'N'ROLL: HA RIDEFINITO LE REGOLE DEL SUO MESTIERE. CON PIÙ DI 1.700 FILM, È L'ATTORE PORNO PIÙ PROLIFICO D'EUROPA. LA GRANDEZZA DEL SUO STRUMENTO HA CONTRIBUITO AL SUCCESSO MA…"

Il giorno dopo la morte della madre, Rocco Tano, 31 anni, ha deciso di sottoporsi a una circoncisione improvvisata. «Volevo solo sentire il dolore che ha provato mia madre», spiega la voce fuori campo del protagonista della nuova serie italiana di Netflix, “Supersex”, mentre si sbottona i pantaloni e il bisturi del chirurgo si avvicina al suo inguine. «Volevo che il dolore mi tenesse in vita».

Il dolore può indurre le persone a fare cose irrazionali, ma nel caso di Tano, il taglio al prepuzio era più di una forma estrema per incidere il ricordo di una persona cara sul suo corpo. Per l'uomo meglio conosciuto come Rocco Siffredi o “lo stallone italiano”, fu anche potenzialmente la fine della sua carriera. Perché quando incontrò l'acciaio disinfettato, il membro di Siffredi era sulla buona strada per diventare una potente risorsa imprenditoriale. Era, come dice il suo sconvolto produttore nel film biografico dopo aver appreso dell'operazione, "il cazzo più grande e più bello dell'universo".

Siffredi, si dice, ha fatto alla pornografia quello che Mike Tyson ha fatto alla boxe o Mick Jagger al rock'n'roll: ha ridefinito le regole del suo mestiere. Con più di 1.700 film al suo attivo – dal timido titolo “Belle d'Amour” del 1986 al più descrittivo “Rocco's Perverted Secretaries 3” del 2022 – è l'attore porno più prolifico che l'Europa abbia mai avuto.

L'enormità dello strumento con cui Siffredi esercitava il suo mestiere ha indubbiamente contribuito al suo successo: nelle interviste, ha valutato la sua lunghezza tra i 23 cm e i 26 cm. Ma con Rocco le dimensioni non erano tutto. A differenza dei giganti del porno americano – John Holmes e Ron Jeremy – Siffredi era bello anche quando era completamente vestito. Occhi penetranti e capelli arruffati e baciati dal sole, si distingueva dai suoi colleghi in un settore che valorizzava i protagonisti con cui i suoi spettatori maschi potevano identificarsi, ma da cui non lasciarsi intimidire.

supersex 5

Siffredi aveva anche un'intelligenza emotiva che lo ha reso un attore versatile. Nel corso dei suoi 40 anni di carriera, non si è limitato a cavalcare i corpi ma anche i generi, esibendosi in sontuosi porno d'epoca italiani girati in 35mm, video americani di fascia bassa e commedie auto-parodistiche, come “French Box” del 2012. Verso la fine del millennio, ha recitato in due film d'autore dell'autrice Catherine Breillat, “Romance” del 1999 e “Anatomy of Hell” del 2004.

“Supersex” fa un ulteriore passo avanti. Creato da Francesca Manieri, sceneggiatrice nota per il suo lavoro su Penélope Cruz con “L'Immensità” e “We Are Who We Are” di Luca Guadagnino, che ha esplorato se Siffredi potesse essere un femminista a pieno titolo.

È una tesi che fa molto affidamento sull'italianità di Siffredi (il suo intrigante periodo a Margate alla fine degli anni '80 è purtroppo non presente). La serie, che secondo Siffredi è basata con una precisione del “98%” sulla sua vera biografia, si prende il tempo per narrare la sua educazione a Ortona, una città costiera abruzzese nota soprattutto per i pesanti combattimenti tra le forze alleate e dell'asse nella seconda guerra mondiale. Per il piccolo Rocco (interpretato da giovane da Saul Nanni e da Alessandro Borghi da adulto), la mamma è tutto e il papà solo una piccola parte. Respinge il suo desiderio di diventare prete, trovando la sua storia non nelle pagine della Bibbia, ma in un fotoromanzo erotico chiamato “Supersex”.

supersex 4

Rocco non è un mammone : fugge dalla sua città natale e segue il fratellastro maggiore Tomasso, fuggitivo, a Parigi, dove scopre i sex club e gira i suoi primi film sporchi. L'attore Adriano Giannini, che interpreta Tommaso, è ancora meglio conosciuto fuori dall'Italia come il target amoroso di Madonna nel film ampiamente stroncato di Guy Ritchie “Swept Away”, che è una scelta ispirata di casting: qui Tommaso è incapace di mantenere una relazione con la sua fidanzata prostituta, Lucia (Jasmine Trinca), dopo aver dato alla luce suo figlio.

Rocco, a differenza del fratello maggiore che inizialmente aspira a emulare, ha dimostrato di superare quella mentalità tradizionale e tossica, motivo per cui la scena della circoncisione è il momento cruciale dello spettacolo. Quando la madre idolatrata scompare dalla sua vita, non si vendica sulle altre donne, ma su se stesso. «Quando le donne mi guardano, vedono che non le giudico - dice a un certo punto - Non le punisco».

Ma c'è un problema nel presentare Rocco Siffredi come l'uomo che ha femminilizzato il porno mainstream, e la cosa si trova ovunque su Internet. Dire che il sesso “rude” sia una caratteristica dei film di Siffredi è un eufemismo: sputare, schiaffeggiare e soffocare fanno parte del suo repertorio standard. “Supersex” allude, ma non lo mostra completamente, a un famigerato video in cui prende una donna da dietro mentre le infila la testa nel water.

supersex 10

«Vengo spesso descritto come un artista rude che usa il sesso violento - ha detto Siffredi al festival del cinema di Berlino il mese scorso - Ma questo non è mai stato un problema per me, perché giro sempre le scene in collaborazione con le mie partner. Parliamo e decidiamo se fare certi tipi di scene. Non mi sono svegliato una mattina e ho iniziato a fare sesso violento: è stata un'evoluzione di ciò che ho imparato dalle ragazze». “Supersex” aderisce al racconto del suo protagonista: la prima volta che Siffredi afferra la gola di una donna durante il sesso, è perché glielo dice il suo compagno.

supersex 2

«Ci sono molte donne a cui piace il sesso violento, a me piace il sesso violento - afferma Paulita Pappel, regista spagnola di film pornografici e coordinatrice dell'intimità - Quindi c'è una verità preziosa nel riconoscere che questo tipo di pornografia è qualcosa che molte donne desiderano. Ma c’è anche una storia di violenza nei confronti delle donne nella pornografia, e non possiamo negarlo». È scettica sul fatto che Siffredi possa essere descritto come un pioniera per le donne nel porno. «I suoi film sono molto bizzarri, molto trendy, ma non li definirei femministi».

alessandro borghi supersex 3

“Supersex”, che Netflix ha reso disponibile per gli spettatori dai 16 anni in su, non può esplorare il complesso personaggio di Siffredi con gli stessi dettagli hot dei suoi film: l'unico primo piano del razzo di Rocco è nella sua fasciatura, post-operazione. Manieri offre allo spettatore un retroscena e una trama traumatica per spiegare le sue contraddizioni, ma hai la sensazione che le cose che lo rendono davvero interessante sarebbero state proprio nel sesso.

alessandro borghi supersex 2

Il simbolismo religioso della scena della circoncisione impallidisce in confronto al finale di Rocco, un documentario del 2016 dei registi francesi Thierry Demaizière e Alban Teurlai, in cui Siffredi dirige il suo film d'addio al porno e sceglie di portare una gigantesca croce di legno sulla schiena per i corridoi dello studio.

rocco siffredi e rosa oggi

La stella italiana, che si è ritirata dalla sua attività nel 2004, poi nel 2015 e più recentemente nel 2022, compirà 60 anni questo maggio. È sposato con l'attrice di origine ungherese Rosa Caracciolo, con la quale ha recitato in “La guardia del corpo” e “Tarzan”, e ha due figli adulti.

«La mia vita sessuale è ancora molto attiva, ma non è più fuori controllo» ha detto a Berlino. Per il suo compleanno, ha confidato, la moglie ha organizzato un viaggio speciale in Congo per vedere dal vivo il suo animale preferito. «Mia moglie sa del mio amore per i gorilla». Nel caso di Siffredi la verità è davvero più strana della finzione.

