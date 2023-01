2 gen 2023 11:00

“C'È UNA VERA DIFFERENZA TRA RATZINGER E BERGOGLIO CHE NON SI PUÒ NASCONDERE, COME INVECE SI STA FACENDO IN QUESTI GIORNI” - MARCELLO PERA: “BENEDETTO XVI È STATO L'ULTIMO DIFENSORE DELLA COSCIENZA EUROPEA E CONSIDERAVA L'EUROPA COME PATRIA DI ELEZIONE DEL CRISTIANESIMO. FRANCESCO VIENE DA UN ALTRO MONDO, NON CREDO CHE ABBIA PER L'EUROPA GLI STESSI INTERESSI, LA STESSA ATTENZIONE SE NON PER MOTIVI CONTINGENTI, COME LA GUERRA DI ADESSO…”