“ABBIAMO BEVUTO E ASSUNTO DROGHE. FORSE MI HANNO VIOLENTATA” – GLI ESAMI MEDICI SULLA 31ENNE, SOCCORSA DAI CARABINIERI DOPO ESSERSI RISVEGLIATA COMPLETAMENTE NUDA NEL BAGNO DI UN RISTORANTE DI MILANO, HANNO ACCERTATO LA PRESENZA DI LIVIDI SULLE GAMBE - LA DONNA HA RACCONTATO DI AVER PASSATO LA SERATA NEL LOCALE INSIEME A DEI COLLEGHI E HA SOTTOLINEATO DI “FIDARSI CIECAMENTE” DI LORO – LE TELECAMERE L’HANNO RIPRESA ENTRARE PIU' VOLTE IN BAGNO, UNA DELLE QUALI INSIEME A UN AMICO...

1. MILANO, SI SVEGLIA NUDA NEL LOCALE CHIUSO «ERO DROGATA, FORSE MI HANNO VIOLENTATA»

Estratto dell’articolo di Federica Zaniboni per "il Messaggero"

Si è svegliata alle 5 del mattino. Era nuda, distesa nel bagno di un ristorante in pieno centro a Milano, a pochi passi da corso Sempione. Nessun ricordo di ciò che era accaduto nelle ore precedenti, ma soltanto il timore che qualcuno potesse averle fatto del male. Comincia così l'incubo di una donna di 31 anni, […] La sera prima era stata lì a cena per una festa con amici ed ex colleghi, circa una quarantina di persone. In gruppo, avevano bevuto alcolici e assunto droghe, come lei stessa ha ammesso agli investigatori tentando di ricostruire la vicenda.

[…] almeno quattro ore di vuoto, durante le quali in un qualche modo è finita in quel bagno senza vestiti. Al risveglio, la donna ha chiamato immediatamente i carabinieri, che l'hanno trovata su un tavolo, spaventata e disorientata. I suoi vestiti e la borsetta erano gettati a terra lì nel bagno. L'ipotesi è che possa essere stata vittima di violenza sessuale.

Una volta fatta uscire dal locale, la 31enne è stata portata in codice verde alla clinica Mangiagalli di Milano, specializzata in casi di abusi, dove è stata sottoposta a tutti gli esami del caso. Dai primi accertamenti è emersa la presenza di alcuni piccoli lividi sulle gambe, ma al momento è ancora presto per avere i risultati che accertino se sia stata violentata o meno.

Ai militari ha […] ha sottolineato di fidarsi ciecamente di tutti i colleghi che erano con lei alla serata. Le telecamere di sorveglianza presenti nel locale l'hanno ripresa entrare nel bagno intorno all'una di notte, per poi uscire soltanto la mattina quattro ore più tardi, già nuda, in seguito a quel tremendo risveglio. Stando a quanto emerso dai filmati, però, altre persone avrebbero raggiunto i bagni dopo di lei prima che il ristorante chiudesse e sono in corso accertamenti per capire cosa sia accaduto esattamente tra l'una e le cinque del mattino, e se qualcuno degli altri avventori possa avere abusato di lei. […]

I TITOLARI

[…] si trova in una delle zone più frequentate della movida milanese, hanno spiegato di essere rimasti «completamente sorpresi», quando i carabinieri li hanno svegliati all'alba per riferire loro l'inquietante episodio di cui la donna si è trovata suo malgrado protagonista. «Noi abbiamo chiuso normalmente», […] probabilmente non accorgendosi della presenza della ragazza nel bagno che, stando alle prime verifiche, non sarebbe più uscita da lì fino al risveglio. […]

2. NUDA AL RISTORANTE, RIPRESA ANDARE IN BAGNO CON AMICO E POI SOLA: ESAMINATE LE TELECAMERE, SI ATTENDE L'ESITO DEGLI ESAMI CLINICI

(ANSA) - Continua a non ricordare nulla la 31enne che all'alba di sabato si è svegliata nuda chiusa dentro a un ristorante in corso Sempione a Milano, dopo una festa con amici ed ex colleghi. L'ipotesi è che sia stata violentata. Le telecamere di sorveglianza presenti nel locale esaminate dai Carabinieri, come riportano anche alcuni quotidiani, l'hanno ripresa entrare in bagno più volte, in un'occasione, non l'ultima, anche insieme a un amico.

Poco prima che la festa finisse, intorno all'una, la donna è stata immortalata nuovamente mentre raggiungeva la toilette da sola, per poi uscire soltanto quattro ore dopo. Dopo avere chiamato i carabinieri con il sospetto di essere stata vittima di una violenza sessuale, la 31enne è stata portata alla clinica Mangiagalli di Milano per sottoporsi a tutti gli accertamenti del caso, i cui esiti non sono ancora noti. Come ha riferito lei stessa agli investigatori, aveva assunto alcol e stupefacenti.

