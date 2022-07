“ABBIAMO CONQUISTATO LYSYCHANSK E L’INTERA REGIONE DEL LUGANSK” – IL MINISTRO DELLA DIFESA RUSSO, SERGEI SHOIGU, ANNUNCIA L’OCCUPAZIONE COMPLETA DEL TERRITORIO DI UNA DELLE DUE ZONE SEPARATISTE IN UCRAINA – KIEV PERÒ SMENTISCE: “I RUSSI ATTACCANO SENZA SOSTA, I COMBATTIMENTI SONO MOLTO INTENSI, MA LYSYCHANSK NON È SOTTO IL PIENO CONTROLLO DI MOSCA”

Mosca, abbiamo conquistato intera regione del Lugansk

battaglia tra russi e ucraini a lysychansk 1

(ANSA) - La Russia afferma di aver conquistato la città di Lysychansk e l'intera regione del Lugansk nell'Ucraina orientale. Lo fa sapere il ministero russo della Difesa, citato da Interfax. Ieri Kiev smentiva la presa dell'ultima città del Lugansk ma stamattina il consigliere di Zelensky Oleksiy Arestovych aveva ammesso la possibile caduta della città gemella di Severodonetsk. Il ministero russo della Difesa fa sapere inoltre che il ministro della Difesa Sergei Shoigu ha comunicato al presidente Vladimir Putin la presa di controllo della zona.

Kiev, Lysychansk non è sotto il 'pieno controllo' russo

Vladimir Putin con Sergei Shoigu

(ANSA) - Il portavoce del Ministero della Difesa ucraino Yuriy Sak ha dichiarato alla Bbc che la città di Lysychansk non è sotto il "pieno controllo" delle forze russe, nonostante Mosca abbia affermato che la città è caduta. Ma ha aggiunto che i combattimenti in città sono "molto intensi da un bel po' di tempo", con le forze di terra russe che "attaccano senza sosta". "Per gli ucraini, il valore della vita umana è una priorità assoluta, quindi a volte ci ritiriamo da certe aree per poterle riprendere in futuro", ha aggiunto.

