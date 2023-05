20 mag 2023 16:24

“ABBIAMO DOVUTO PAGARE 37MILA EURO DI VETERINARIO” - UNA COPPIA AUSTRALIANA FRIGNA PER AVER DOVUTO VENDERE LE BORSE DI MAISON DI LUSSO PER FAR FRONTE ALLA CIFRA MONSTRE PER SALVARE LA VITA AL CAGNOLINO: I DUE SI ERANO ACCORTI CHE IL CANE PERDEVA L’EQUILIBRIO E, IN EFFETTI, I MEDICI LO HANNO SOTTOPOSTO A UN INTERVENTO SALVAVITA ALLA COLONNA VERTEBRALE - L’ALLARME SULLA RAZZA: “È UNA BOMBA A OROLOGERIA…”