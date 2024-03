“ABBIAMO GIORNALISTI SPECIALIZZATI E SOFTWARE IN GRADO DI EVIDENZIARE EVENTUALI 'CORREZIONI'...” - ERIC BARADAT, DIRETTORE DEL DESK FOTO DELLA AFP, RACCONTA COME IN AGENZIA HANNO SMASCHERATO LA FOTO DI KATE MIDDLETON, RITOCCATA CON ADOBE PHOTOSHOP DUE VOLTE: “CI SONO PROBLEMI CON IL VISO DI KATE, CON LA MANO E LA GONNA DI CHARLOTTE, CON LA MAGLIA DI UNO DEI DUE BAMBINI” – MA COSA STA ACCADENDO AI COMUNICATORI E I CONSIGLIERI CHE CURANO E IN CERTI CASI “SALVANO” UN PERSONAGGIO? TUTTA COLPA DEL…

1 - DUBBI SU MANI E GONNA «COSÌ I NOSTRI ESPERTI HANNO SMASCHERATO UNO SCATTO DISONESTO»

Paolo De Carolis per il “Corriere della Sera”

Una fotografia scattata con una macchina Canon, ritoccata con il software Adobe due volte, l’8 marzo alle 21.54 e il 9 alle 09.39, salvata su un Apple Mac e infine diffusa da Kensington Palace domenica 10, quando in Gran Bretagna ricorreva la Festa della mamma.

Per Eric Baradat, direttore del desk foto della Agence France-Presse , una delle agenzie internazionali che ha ritirato l’immagine innescando un caso che non accenna a risolversi, si tratta «di un fallimento di comunicazione» da parte dei Windsor: «Era importante per noi — ha sottolineato — chiarire che la fotografia era stata manipolata. Le condizioni di salute della principessa sono un argomento di interesse ed era nostro dovere evidenziare i problemi della foto diramata dai reali».

«Generalmente — ha precisato — ci fidiamo di Kensington Palace. Ci mandano spesso immagini della famiglia reale. È normale che l’ufficio di Londra riceva queste foto, che in buona fede vengono poi distribuite ai nostri clienti in tutto il mondo». Inizialmente la fotografia di domenica è stata trattata allo stesso modo, ma è bastato che un esperto la guardasse meglio per dare origine a mille dubbi.

«Abbiamo giornalisti specializzati e vari programmi di software in grado di evidenziare eventuali “correzioni”. Ci sono problemi con il viso di Kate Middleton, con la mano e la gonna di Charlotte, la maglia di uno dei due bambini: ci sono tracce di manipolazioni digitali che rendono questa immagine problematica».

«Va contro — ha aggiunto — ogni etica giornalistica, contro ogni nostra direttiva.

Non possiamo dire di aver visto una fotografia originale o vera e nei confronti dei nostri clienti abbiamo l’obbligo della trasparenza».

[…] Per Jamie Lorriman, dell’Associazione dei fotogiornalisti britannici, rimane da spiegare perché il principe e la principessa del Galles hanno voluto diramare una fotografia che «non è onesta o autentica». «Nessun fotogiornalista può permettersi interventi simili», ha spiegato. «Non possiamo neanche correggere gli occhi rossi del flash. Se ci comportassimo come hanno fatto loro non saremmo più in grado di lavorare. Passi per l’album di famiglia, ma una foto poi utilizzata da tutti i giornali? Non è un comportamento serio».

Altri punti interrogativi sono la data in cui la fotografia è stata scattata, che non figura nel file digitale dell’immagine (risalirebbe addirittura al novembre del 2023), dove sono finiti la fede e l’anello di fidanzamento di Kate e perché, di fronte a tante illazioni, Kensington Palace ha preferito non diramare la foto originale.

[…] «Un’immagine disonesta — ha sottolineato Lorriman — è una bugia, un imbroglio. Perché mai mentire? Nessuno li ha obbligati a far girare una foto. Hanno deciso loro».

2 - LE STAR, I SOCIAL E GLI ERRORI DEI CONSIGLIERI

Michela Proietti per il “Corriere della Sera”

[…] Cosa sta accadendo ai comunicatori, a quel pool che dovrebbe costruire l’immagine di un personaggio o — nei casi di crisi — risollevarla? I due clamorosi epic fail degli ultimi tempi — il video in tuta di Chiara Ferragni e ora le scuse di Kate Middleton rea confessa di aver «editato» la foto di famiglia — mettono in discussione il ruolo dei consiglieri. […]

«Nel caso di Kate è stato persino violato un precetto della monarchia, il “never explain, never complain”, mai lamentarsi e mai dare spiegazioni — osserva il consulente di comunicazione Patrick Facciolo — quello che doveva essere un post rassicurante è diventato la prova regina della gravità della situazione».

Così anche Kate, conosciuta nel Regno Unito come waity Katie , Katie la paziente, ha peccato di frettolosità. E la stessa Ferragni ha dichiarato al Corriere che prima di girare il famoso video forse avrebbe dovuto «pensarci di più, aspettare». Un’emotività mal gestita dai comunicatori. Che a loro volta hanno rivelato la fragilità di una professione che in passato ha salvato l’immagine di imprenditori e politici.

«In psicologia si distingue tra reazione e risposta: la prima è il comportamento immediato e quindi sbagliato, la seconda è un atteggiamento ponderato — prosegue Facciolo —: finora abbiamo avuto solo reazioni, perché i consulenti senior non sanno maneggiare l’onda d’urto dei social […] oggi alla comunicazione serve più di tutto la capacità di gestire l’emotività».

