RUSSIA, RESPINTA OPERAZIONE SU VASTA SCALA DI KIEV

(ANSA-AFP) - Mosca fa sapere di aver "respinto un'offensiva su larga scala" delle forze ucraine a Donetsk, annessa a Mosca, mentre i combattimenti si intensificavano lungo il confine".

Kiev da mesi prepara una "grande controffensiva", sperando di recuperare il territorio perso da quando la Russia ha lanciato la sua operazione militare nel febbraio 2022. L'esercito di Kiev ha recentemente affermato che non ci sarebbe stato alcun annuncio sull'inizio delle manovre. Il ministero della Difesa russo ha riferito che ieri, a sud di Donetsk, "il nemico ha lanciato un'offensiva su larga scala in cinque settori del fronte.

Sono stati coinvolti - ha precisato - un totale di sei battaglioni meccanizzati e due di carri armati ucraini. Il nemico (Kiev, ndr) non ha raggiunto i suoi compiti, non ha avuto successo". Il ministero ha pubblicato quello che ha detto essere un video della battaglia, che mostra i veicoli corazzati ucraini sotto il fuoco dell'artiglieria russa.

Il capo di stato maggiore dell'esercito russo, Valery Gerasimov, "era in uno dei posti di comando avanzati", ha aggiunto Mosca. Ampie parti di Donetsk sono sotto il controllo dai separatisti filo-Mosca dal 2014.

Si tratta di uno dei quattro territori ucraini orientali che la Russia ha formalmente annesso nel settembre dello scorso anno, insieme a Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. L'esercito russo ha anche affermato di aver respinto un "gruppo di sabotaggio di terroristi ucraini" che cercava di attraversare il confine vicino al villaggio di Novaya Tavolzhanka, nella regione di Belgorod.

KIEV, 'NON USEREMO GLI F-16 NELLA CONTROFFENSIVA ESTIVA'

(ANSA) - L'Ucraina non userà i caccia F-16 nella sua attesa controffensiva poiché Kiev sarà pronta a schierare questi aerei solo in autunno o in inverno: lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksiy Reznikov in un'intervista all'emittente giapponese Nhk.

Rispondendo alla domanda sugli F-16, Reznikov ha affermato che questi aerei non cambieranno la situazione quest'estate. Il ministro ha ricordato che alcuni Paesi occidentali stanno addestrando, o si sono offerti di addestrare, i piloti ucraini per pilotare questi caccia. Ma ci vorrà del tempo, ha sottolineato, aggiungendo che l'Ucraina dovrà anche prendere accordi con i suoi partner per avere ingegneri e tecnici per la manutenzione e la riparazione dei velivoli.

KIEV, 'GOVERNO RUSSO INIZIA A CROLLARE, SARÀ GUERRA CIVILE'

(ANSA) - "Sono tempi straordinari quelli in cui viviamo. Stiamo assistendo con i nostri occhi a come il governo russo stia iniziando a crollare. Non silenziosamente, ma con un forte fragore della sua massiccia carcassa arrugginita. Sarà una guerra civile": lo scrive su Telegram il consigliere del ministero dell'Interno ucraino, Anton Gerashenko.

"Con aerei e missili e sotto la guida di due idioti, l'esercito russo non è in grado di tenere testa ai volontari della Rdk (il Corpo dei Volontari russi, ndr) e della Legione Libertà della Russia. In aiuto al (ministro della Difesa russo Serghei) Shoigu e (al capo dello Stato Maggiore dell'Esercito, il generale Valery) Gerasimov, come Cip e Ciop, arrivano (il fondatore del Gruppo Wagner, Yevgeny) Prigozhin e (il comandante ceceno Ramzan) Kadyrov, pronti a spostare le loro bande nella regione di Belgorod", prosegue l'alto funzionario.

"Da qualche parte siede un triste (nazionalista russo Igor 'Strelkov') Girkin il pistolero e immagina come i 'wagneriani' marcino in colonna verso la regione di Belgorod, ignorando gli ordini del ministero della Difesa della Federazione Russa... - conclude il messaggio -. Lungo la strada si impadroniscono dei depositi di munizioni. Dopo aver raso al suolo la regione di Belgorod, i prigozhiniani e/o i kadyroviti decideranno che è giunto il momento di difendere Mosca dagli attacchi dei droni e partiranno alla volta della capitale. A cosa può portare tutto ciò? Non lo sappiamo, ma lo osserveremo con curiosità".

