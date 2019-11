CHI E’ IL MISTERIOSO UOMO DELLA BOSCHI? SANTA MARIA ELENA A "CHI": "NON SONO SPOSATA E NON HO UN COMPAGNO UFFICIALE MA NON VUOL DIRE CHE IN QUESTI ANNI SIA SEMPRE STATA SOLA. SONO STATA BRAVA A VIVERE LA MIA STORIA IMPORTANTE SENZA CHE NESSUNO SE NE ACCORGESSE. ERAVAMO ENTRAMBI LIBERI, NON C'ERANO PROBLEMI - COSTANZO HA DETTO CHE SONO TAGLIATA PER LA TV? GRAZIE, MA DOPO LA POLITICA TORNERÒ A FARE L'AVVOCATO'' – E POI SALVINI, LE FOTO IN BIKINI E IL MASCHILISMO…