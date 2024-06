“ACCUSO BERGOGLIO DI ERESIA E DI SCISMA, CHIEDO CHE VENGA RIMOSSO DAL SOGLIO CHE INDEGNAMENTE OCCUPA" - CARLO MARIA VIGANÒ, L’EX NUNZIO APOSTOLICO ACCUSATO DI SCISMA E A RISCHIO SCOMUNICA, TORNA A BLATERARE: "PER IL PAPA LA CHIESA È INCLUSIVA, IMMIGRAZIONISTA, ECOSOSTENIBILE E GAY-FRIENDLY" (NON AVRA' LETTO LE DICHIARAZIONI SULLA "TROPPA FROCIAGGINE") - IL COMPLOTTISTA VIGANO' È CONVINTO CHE IL PONTEFICE ABBIA STRETTO UN ACCORDO SEGRETO CON LA CINA E...

Estratto dell’articolo di Claudia Zanella www.tg.la7.it

Carlo Maria Vigano

Carlo Maria Viganò attacca Papa Francesco e lo accusa di eresia e scisma. "Dinanzi ai miei Confratelli nell'Episcopato e all'intero corpo ecclesiale, io accuso Jorge Mario Bergoglio di eresia e di scisma, e come eretico e scismatico chiedo che venga giudicato e rimosso dal soglio che indegnamente occupa da oltre undici anni".

Lo scrive in un comunicato l'ex nunzio apostolico, accusato proprio di scisma dal dicastero per la Dottrina della fede e convocato per un processo extragiudiziale. Ma per lui, si tratta di "una setta scismatica" che "mi accusa di scisma".

Nello scritto riprende le sue teorie no vax, contro il Concilio vaticano II e accusa ancora Bergoglio, tra le altre cose, di portare avanti un progetto globalista, e che le autorità del Vaticano facciano un "uso eversivo dell’autorità nella Chiesa finalizzato alla sua distruzione".

E sostiene che "per il cattolico la Chiesa è una, santa, cattolica e apostolica", mentre per Bergoglio "è conciliare, ecumenica, sinodale, inclusiva, immigrazionista, ecosostenibile, gay-friendly".

PAPA FRANCESCO

In un lungo scritto dal titolo "J'accuse" sul sito della Fondazione Exsurge Domine, Viganò punta di nuovo il dito contro Papa Francesco. Lo accusa di eresia e di "crimini contro l'umanità" dinanzi al "Tribunale di Dio", per aver provocato "gravi effetti avversi, sterilità e morte nei milioni di fedeli che hanno seguito il suo martellante appello a sottoporsi all'inoculazione di un siero genico sperimentale prodotto con feti abortivi, giungendo a far pubblicare una nota che indicava il suo uso come moralmente lecito".

E l'ex nunzio apostolico continua denunciando anche "l'accordo segreto tra la Santa Sede e la dittatura comunista cinese, con il quale la Chiesa è umiliata e costretta ad accettare la nomina governativa dei vescovi, il controllo delle celebrazioni e le limitazioni alla sua libertà di predicazione, mentre i cattolici fedeli alla sede apostolica sono perseguitati impunemente dal governo di Pechino nel silenzio complice del sinedrio romano".

Carlo Maria Vigano

Rifiuta l'autorità del Concilio Vaticano II: "Mi faccio un motivo di onore l’esser 'accusato' di rifiutare gli errori e le deviazioni implicati dal cosiddetto Concilio Ecumenico Vaticano II, che considero del tutto privo di autorità magisteriale a causa della sua eterogeneità rispetto a tutti i veri Concili della Chiesa, che integralmente riconosco e accolgo, così come tutti gli atti magisteriali dei Romani Pontefici".

E ancora, "respingo convintamente le dottrine eterodosse contenute nei documenti del Vaticano II e che sono state condannate dai Papi sino a Pio XII, o che contraddicono in qualsivoglia modo il magistero cattolico". [...]

Carlo Maria Vigano Carlo Maria Vigano PAPA FRANCESCO MEME SU PAPA FRANCESCO PAPA FRANCESCO - ILLUSTRAZIONE BY POLITICO papa francesco al gay pride immagine creata con l intelligenza artificiale 2 papa francesco al gay pride immagine creata con l intelligenza artificiale 3 papa francesco e la frociaggine meme su papa francesco e la frociaggine 2 Carlo Maria Vigano