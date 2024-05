“ADESSO VEDIAMO COSA PENSA IL PAPI DI SUA FIGLIA” – UN 35ENNE INVIA UNA FOTO HARD DELL’EX FIDANZATA ALL’EX SUOCERO. E COSÌ VIENE CONDANNATO PER REVENGE PORN, OLTRE CHE PER STALKING – SI ERANO CONOSCIUTI A PANTELLERIA, POI LA VITTIMA, UNA 24ENNE DI ROMA, AVEVA DECISO DI TRONCARE LA RELAZIONE. A QUEL PUNTO LUI È IMPAZZITO: HA INIZIATO A PERSEGUITARLA E MINACCIARLA…

Non poteva accettare che quella ragazza […] avesse deciso di troncare la loro relazione. E non gli bastava minacciarla, seguirla, tempestarla di messaggi e chiamate. Voleva farle del male, ferirla nel suo intimo, nei suoi affetti. Per questo ha inviato al padre della vittima le foto che la ragazza gli aveva concesso in un momento di complicità.

In questo modo però il trentacinquenne ha collezionato anche un secondo reato. E adesso è stato condannato a scontare un anno e otto mesi di carcere per due differenti accuse: stalking e revenge porn. La ragazza […] dovrà anche essere risarcita.

I fatti iniziano nel giugno 2021, in una spiaggia di Pantelleria, dove la vittima (24enne) trascorreva l’estate lavorando tra i tavoli di un lido. In cucina, nello stesso esercizio commerciale, aveva conosciuto un ragazzo più grande.

Sembrava carino e affabile, ma dopo le prime settimane […] aveva notato […] atteggiamenti bruschi e aggressivi. Si è spaventata. Specialmente quando ha sentito il ragazzo dire di voler far danneggiare da alcuni «amici» lo stabilimento balneare da cui era stato licenziato […].

Tuttavia la relazione è proseguita. La ragazza ha scelto di fidarsi, presentando l’indagato anche ai suoi genitori. Poi però i suoi atteggiamenti […] aggressivi […] sono diventati intollerabili. E quando la ragazza è tornata a Roma e l’uomo si è trasferito all’estero per lavoro la lontananza ha fatto il resto. Lei ha deciso di interrompere la relazione.

Ma lui si è opposto: ha iniziato a inviare messaggi minatori, è diventato ossessivo, ha costretto la vittima a cambiare numero di telefono […]. Per non incontrarlo la ragazza si è anche trasferita. L’imputato non ha mai picchiato la donna, «però il suo atteggiamento è stato così aggressivo e minaccioso che temo possa addirittura passare alle vie di fatto», ha raccontato la vittima alla polizia.

E soprattutto «minacciava di inviare alcune mie foto intime ai miei genitori». Dalle parole ai fatti. Sul telefono del padre della ragazza il 2 febbraio 2022 arrivano alcune foto hot. «Adesso vediamo cosa pensa il papi di sua figlia», aveva preannunciato l’imputato prima di inviare. […]

