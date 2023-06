“ADORO FARMI SCOPARE COME UNA PUTTANA!” - SIAMO DAVANTI A JENNIE ROSE, ASTRO NASCENTE DEL PORNO - BARBARA COSTA: “QUESTE SONO LE RAGAZZE CHE MI PIACCIONO: SPUDORATE, SICURE DI SÉ, SENZA LAGNE DA POSTARE PER FARSI COMMISERARE! SE POI HANNO UN CULO CHE TI MANDA FUORI DI TESTA ABBINATO A DUE TETTE CHE NON SI RIESCE A CAPIRE SE SIANO NATURALI O NO PER QUANTO SONO DELIZIOSE, NON CI SONO DUBBI - JENNIE È METÀ COREANA E METÀ AMERICANA, HA STUDIATO IN SCUOLE RELIGIOSE, E SE N’È ANDATA VIA DA CASA A 17 ANNI…”

Barbara Costa per Dagospia

jennie rose tw 5

“Adoro farmi sc*pare come una p*ttana!”. Queste sono le ragazze che mi piacciono: spudorate, sicure di sé, senza lagne da postare per farsi commiserare! Se poi hanno un c*lo che ti manda fuori di testa abbinato a due tette che non si riesce a capire se siano naturali o no per quanto sono deliziose, non ci sono dubbi: siamo davanti a Jennie Rose, astro nascente del porno, e una che i peli ce li ha ma radi sul sesso, non certo sulla lingua: “Il mio corpo è molto più bello di altri che vedo nel porno. E io nuda sono molto più sexy che vestita”.

jennie rose 1 (2)

Jennie Rose ha 31 anni, è nel porno dallo scorso novembre, e in rete non esistono suoi nudi, di nessun tipo, prima del suo porno esordio sui set professionali. Jennie è metà coreana e metà americana, ha vissuto nelle Filippine fino ai 10 anni, fino a che i suoi genitori l’hanno portata negli Stati Uniti, a Chicago. Lei è stata cresciuta a cibo coreano e religione, la sua è progenie di pastori protestanti in più ramificazioni: “Mio nonno è ministro di culto, i fratelli di mio nonno pure, e mio padre e i suoi di fratelli sono tutti ministri di Dio”.

jennie rose 1 (2)

Sicché Jennie ha studiato in scuole religiose, e ha una madre conservatrice pure di lingua, nel senso che la mamma è venuta negli USA ma non ha mai voluto imparare una parola di inglese. Jennie se n’è andata via da casa a 17 anni, quando i suoi hanno divorziato, e divorziato male: suo padre è sparito. Jennie è andata a vivere da una sua amica, e i genitori di quest’ultima, e con lavori part time ha finito la scuola e ha frequentato il college. Poi si è trasferita a Los Angeles, ma non per fare porno. Ha fatto altri lavori sognando di sfondare – e ancora sogna – con le sue opere “di espressionismo astratto”.

jennie rose porn video

Jennie ha perso la verginità a 18 anni col suo primo ragazzo. Lo ha lasciato a 27. Dopo di lui ne ha avuti altri 10. Solo sc*pamici. Seppure a casa sua il porno fosse il demonio, Jennie ha trovato modo e piacere di onanisticamente sperimentarsi e sentite in che modo: con i cetrioli! Ora: io capisco l’invogliamento che i cetrioli, per forma e misura a scelta, ispirano in vagine ingorde, ma, tra gli ortaggi, il cetriolo è il meno raccomandato a convertirsi in sex toy.

jennie rose tw 6

E comunque prima di infilarvelo… pelatelo!!! E metteteci un preservativo. Il cetriolo può causare serie intime infiammazioni, alla peggio abrasioni, e questo vale pure se ve lo infilate dietro. Jennie ha deciso di provarci, col porno, e dopo che, pienamente single, si è ritrovata a masturbarsi, cetriolo e no, 5 ore di seguito. Lei ha mandato le sue foto ad agenzie porno di grido, una delle quali l’ha contattata e presa dopo ore e ore di colloquio. La scena di debutto di Jennie è il lesbo per "Slayed" con Lulu Chu (ehi, ma quanto s’è sfrenata Lulu Chu, che l’ano non se lo depila più?).

lotus lain jennie rose

Jennie Rose ha intenzione di rimanere nel porno 2 anni. Minimo. Ha tante scene in uscita, e tante per "Brazzers". “Voglio provare tutto!”, dice, famelica, e tra questo tutto anche le doppie, “e gang bang e blow bang”, tuttavia ha più di un’esitazione nei confronti dell’anale. Jennie una sola volta ha saggiato l’anale, non con un cetriolo ma con un pene vero, e non è andata per niente bene: ha sentito dolore. Non ci ha più ritentato.

jennie rose tw 3

E Jennie non ha rivelato a nessuno della sua famiglia della sua "sterzata" nel porno. Non so se e quanto i suoi genitori siano illetterati del web, e del porno sul web, ovvio che non può tenerli all’oscuro a lungo. Lei dice che sta scrivendo una lettera a sua madre, per spiegarle e spiegarsi. Auguri. Nel frattempo, si trovi nel porno scena e collega capaci di farla venire! Finora gli orgasmi non lesbo di Jennie davanti alla telecamera “sono tutti finti, ma riconosco che mi ci sono divertita come non mai!”.

Sul set non ha preferenze, ma in privato Jennie esce con uomini più giovani che, per farla eccitare, non devono risparmiarsi nei preliminari. Con un tipo che le piace sul serio, Jennie gode pure nel missionario il più scontato. È nello sperma, che il suo palato si fa esigente. Sofisticato.

jennie rose (4) jennie rose 3 (2) jennie rose jennie rose jennie rose (3) jennie rose 3 jennie rose tw 2 (2) jennie rose tw (2) jennie rose tw 4 jennie rose 3 jennie rose (2) jennie rose porn video (2) jennie rose 1 jennie rose 1 jennie rose 2 jennie rose 5 lulu chu jennie rose (2) lulu chu jennie rose jennie rose ig (2) jennie rose 2 jennie rose 6 jennie rose 4 jennie rose tw (3) jennie rose tw jennie rose tw 1 jennie rose tw 2 jennie rose 2 (2) jennie rose ig jennie rose tw 1 (2)