(ANSA) - "Spero vorrete darmi atto che a fronte della richiesta di alcuni gruppi di opposizione e dico alcuni e non tutti, ho subito dato la disponibilità a riferire cosa che qualcuno considera ha anche considerato eccessiva". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato.

(ANSA) - "Affermo sul mio onore che non sono stata raggiunta da alcun avviso di garanzia e che anzi per escluderlo ho chiesto ai miei avvocati di verificare che non ci fossero dubbi". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché nel corso dell'informativa in Aula al Senato.

(ANSA) - "Ho preferito non fare pesare al governo le conseguenze di una campagna di vero e proprio odio nei miei confronti".

Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché nel corso dell'informativa in Aula al Senato.

(ANSA) - "Il domani pubblica cose senza citare le fonti E' bene delle due l'una: o questo giornale mente sapendo di mentire oppure sceglie questo giorno, quello del mio intervento per una classica imboscata per colpire un ministro del governo contro cui si scaglia ogni giorno". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato.

(ANSA) - "Oggi sono io che devo chiedere delle risposte dopo aver letto il Domani stamattina, qualcuno le dovrebbe dare a me. Io rispondo su qualsiasi domanda non vi fate prendere dai nervosismi. E' normale che un ministro mentre sta per parlare in Senato legga che è indagata? E' normale che un giornalista può scrivere cose secretate ignote all'interessato ed ai suoi avvocati? Immagino il giornale abbia venduto qualche cosa in più". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato

(ANSA) - "Contro di me è in atto una strumentalizzazione politica. Sono qui per difendere il mio onore e quello di mio figlio. Sono qui per il rispetto che deve a questo luogo e ai cittadini che rappresentiamo". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato.

(ANSA) - Dalla stampa arrivano "pratiche sporche e schifose". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché nel corso dell'informativa in Aula al Senato sottolineando che "se non fosse per il rispetto che porto per quest'aula dopo l'uscita proditoria del Domani chiuderei qua il mio intervento ma, aspettando un segno concreto da parte di tutti i colleghi provo a riprendere il filo del mio intervento".

(ANSA) - "Ringrazio per la solidarietà i ministri e la presidente del consiglio". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato.

(ANSA) - "Faccio impresa da quando ho 25 anni, sono partita da Cuneo con la forza del lavoro contando solo su me stessa, ho raccolta importanti successi imprenditoriali, sono fiera di aver dato lavoro a tante persone. Ho investito nella pubblicità nell'intrattenimento e poi nell'editoria. Ho potuti scrivere pagine di sucesso". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato.

(ANSA) - "Non mi sono mai appropriata di nulla che non mi appartiene, non ho mai abusato delle mie posizioni apicali delle aziende, sfido chiunque a dimostrare il contrario". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché nel corso dell'informativa in Aula al Senato.

(ANSA) - "Ho fatto ricorso a strumenti messi a disposizione di tutte le imprese dalle leggi ancora vigenti. Il mio progetto di ristrutturazione è molto più virtuoso di quello di altre aziende nelle stesse condizioni.

Essere un imprenditore e anche un politico non significa che gli sia proibito fare ricorso alle leggi vigenti, non ho avuto favoritismi ma nemmeno ci deve essere un'indebita penalizzazione ad personam". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato.

(ANSA) - "Voglio chiarire subito che la persona cui attingono i miei detrattori come grande accusatore a differenza di quanto riferito in televisione e su altri mezzi non è un piccolo ripsarmiatore ma secondo le notizie che lui stesso ha divulgato è una sorta di finanziere che si è trasferito prima a Londra poi in Svizzera e a Montecarlo e ora risiede alle Bahamas". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché nel corso dell'informativa in Aula al Senato.

(ANSA) - "Non ho mai avuto nessun controllo nel settore dell'alimentare bioligico come molti media hanno raccontato. Ho svolto attività di impresa nel mondo della pubblicità, editoria, e intrattenimento e non ho mai superato il 5% della mia partecipazione". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato.

(ANSA) - "Nel 2010 il gruppo del settore biologico (di cui si parla ndr) è stata presa non da me ma dal padre di mio figlio con cui non avevo più alcun legame e comunque con il suo intervento i lavoratori hanno avuto 12 mesi di retribuzione". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato.

(ANSA) - "Da Ki group srl ho incassato 27mila euro lordi in tre anni, una media di 9mila euro l'anno per gli anni precendeti, tra 2014 e 2018 in cui la società ha fatto margini operativi positivi, ho percepito dalla capogruppo un valore lordo annuio di circa 100mila euro". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché nel corso dell'informativa in Aula al Senato, sottolineando che non si tratta dei "compensi stratosferici" di cui si è parlato.

(ANSA) - "Per 30 anni dal mio gruppo nessuno mi ha mai accusato di nulla. Oggi i miei collaboratori sapranno portare avanti la società, essendo io socia di minoranza. Non ho avuto mai favoritismi e mai li ho cercati". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato.

(ANSA) - "Per questa complessa operazione di risanamento" delle 4 società Visibilia "ho messo a disposizione il mio patrimonio, per tutto ciò mi sarei quasi aspettata un plauso e sfido chiuqnue a indicarmi un numero cospicuo di persone che impegnano tutto il patrimonio per salvare le aziende". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché nel corso dell'informativa in Aula al Senato.

(ANSA) - "Dentro Visibilia spa c'era una dipendente part time. Sono stata accusata di aver usato le prestazioni della dipendente che invece era in cassa integrazione a zero ore.

Di fronte alla contestazione tardiva della dipendente pur ritenendo le sue informazioni infondate ed essendo certa che lei non ha mai messo piede in Visibila, la società ha sanato la situazione considerandola in servizio senza che fosse pervenuta alcuna richiesta dagli enti preposti e prima della vicenda mediatica.

Nessun altro dipendente ha sollevato questioni sulla cassa integrazione. La trasmissione televisiva (Report ndr) pensava di avere una non notizia bomba invece era una non notizia". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato.

(ANSA) - "Cosa resta alla fine: note di colore sul mio abbigliamento, per le case, per le mie amicizie, per i nomignoli che mi sono stati dati. Mi hanno anche accusato erroneamente di aver preso delle multe in sosta vietata quando le multe erano dell'arma dei carabinieri a cui avevo dato in comodato una mia auto per rinunciare ad una di scorta. Io no ho nessuna multa da pagare". Lo ha detto la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, intervenendo al Senato.

(ANSA) - "Io sono felice e mi fermo qua per carità di patria, per il resto se ho commesso errori ho già pagato, animata da una sola solida certezza: gli organi giudiziari italiani a partire da quelli fallimentari funzionano bene al di là dei tempi forse troppo lunghi". Lo ha detto la ministra del Turismo Daniela Santanché nel corso dell'informativa in Aula al Senato.

