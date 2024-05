“GLI AIUTI SONO IN ARRIVO, NON È TROPPO TARDI PER L’UCRAINA PER PREVALERE” – LA NATO CONTINUA A ILLUDERE ZELENSKY CHE UNA VITTORIA SU PUTIN È ANCORA POSSIBILE. MA LA VERITÀ È CHE LE TRUPPE RUSSE HANNO CONQUISTATO 278 KM QUADRATI IN UNA SETTIMANA – PUTIN VUOLE PENETRARE IL PIÙ POSSIBILE IN TERRITORIO UCRAINO PER AVERE UNA POSIZIONE DI VANTAGGIO NELL’ORMAI PROSSIMO NEGOZIATO (GLI AMERICANI LO SANNO, E HANNO TRACCHEGGIATO NELLA CONSEGNA DI ARMI…)

DAGOREPORT – PUTIN STA VINCENDO ED E' CIO' CHE BIDEN E BLINKEN VOLEVANO: LA CASA BIANCA HA APPROFITTATO DELLO STALLO AL CONGRESSO SULLE ARMI PER LASCIAR AVANZARE I RUSSI, TENENDO GLI UCRAINI CON I PISTOLINI SCARICHI, PER FORZARE ZELENSKY AD ACCETTARE UNA TRATTATIVA DI PACE PRIMA DELLE ELEZIONI PRESIDENZIALI DI NOVEMBRE - “MAD VLAD” È STATO LASCIATO LIBERO DI CONQUISTARE KHARKIV E ALTRI TERRITORI, CHE POI OFFRIRÀ SUL TAVOLO DI PACE. IL CREMLINO VUOLE ANCHE IL PORTO DI MARIUPOL, OLTRE A CRIMEA E A METÀ DONBASS

NATO, 'NON È TROPPO TARDI PER L'UCRAINA, PUÒ VINCERE'

(ANSA) - "L'Ucraina ha dimostrato al mondo di avere la capacità di ottenere successi senza precedenti sul campo di battaglia. Non c'è nulla che non possano fare. Hanno solo bisogno del nostro aiuto. Per fortuna, altri aiuti sono in arrivo, e non possono arrivare troppo presto. Non è troppo tardi per l'Ucraina per prevalere. La libertà dell'Ucraina non può, non deve e non morirà". Lo ha detto l'ammiraglio Rob Bauer, presidente del Comitato militare della Nato, aprendo l'incontro della Comitato militare nella sessione dei Capi di Stato Maggiore della Difesa.

MOSCA CONQUISTA 278 CHILOMETRI QUADRATI IN 7 GIORNI

(ANSA-AFP) - Le forze russe hanno conquistato 278 chilometri quadrati di territorio nell'Ucraina orientale in sette giorni, vale a dire la maggiore estensione dalla fine del 2022: è quanto emerge da un'analisi dell'agenzia di stampa Afp basata su dati forniti dall'Istituto per lo studio della guerra. Tra il 9 e il 15 maggio, nella sola regione di Kharkiv (nord-est) sono stati conquistati 257 km quadrati, mentre gli altri 21 si trovavano in diversi punti della linea del fronte, compreso il villaggio simbolico di Robotyne, nel sud del Paese.

ZELENSKY, SITUAZIONE A KHARKIV PARZIALMENTE STABILIZZATA

(ANSA) - "Nella regione di Kharkiv - le zone vicine al confine, la città di Vovchansk - le nostre azioni difensive continuano. Nel corso della giornata le nostre forze sono riuscite a stabilizzare parzialmente la situazione. L'occupante, entrato nella regione di Kharkiv, viene distrutto con tutti i mezzi disponibili. L'artiglieria, i droni e la nostra fanteria funzionano in modo abbastanza preciso". Lo ha dichiarato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nel suo discorso serale.

PUTIN ESULTA, 'IN UCRAINA AVANZIAMO SU TUTTO IL FRONTE'

Stefano Intreccialagli per l’ANSA

Continua a mettersi male per la resistenza ucraina a Kharkiv, dove Volodymyr Zelensky chiude l'ennesima giornata di cattive notizie dal fronte ed è costretto a cancellare il suo tour in Spagna, Portogallo e Belgio proprio per la situazione degli scontri a nordest. Tutto il contrario per lo zar Vladimir Putin, che alla vigilia del suo viaggio in Cina esulta per i risultati delle truppe al fronte.

"Tutti gli obiettivi che la Russia si è posta nel suo intervento in Ucraina si stanno realizzando", ha rivendicato il presidente russo secondo cui le forze di Mosca stanno avanzando quotidianamente in Ucraina. Tre i villaggi rivendicati nelle ultime ore dagli invasori.

Due si trovano nel Kharkiv, dove l'esercito ucraino ha ammesso di essere stato costretto a ritirarsi in alcune zone vicino a Lukiantsi e nell'insediamento di Vovchansk, con gruppi di fanteria russa che sono entrati in città. Ma Kiev continua a combattere e ha annunciato l'invio di ulteriori rinforzi, mentre proseguono le evacuazioni di civili: oltre 8mila, dall'apertura di questo nuovo fronte nordorientale.

Ma se ora è il nord a preoccupare maggiormente il governo di Volodymyr Zelensky, non va meglio in altre aree del fronte. A sud, Mosca ha rivendicato la cattura dell'insediamento di Robotyne, luogo simbolico perché parte delle rare conquiste ucraine durante la controffensiva dell'estate 2023. Ma Kiev nega: "Quest'informazione non è vera", ha detto il portavoce militare Dmytro Pletenchuk. "Nonostante i numerosi assalti contro all'insediamento, il nemico non è riuscito in questa direzione. La difesa continua".

Nell'analizzare gli ultimi sviluppi della guerra, gli esperti sono sempre più convinti che a differenza di due anni fa - quando l'obiettivo di Putin era penetrare il più possibile in territorio ucraino - oggi lo zar voglia ottenere successi sul terreno per poter avere una posizione più vantaggiosa in un futuro tavolo di negoziato.

Intenzioni sulle quali concordano funzionari occidentali interpellati dai media e che si possono leggere anche tra le pieghe delle dichiarazioni dello stesso presidente russo, per il quale "più efficacemente agiranno le forze armate russe, più presto sarà possibile risolvere pacificamente il conflitto".

Per scongiurare questo scenario, Zelensky ha bisogno di armi e munizioni più che mai, con il fronte sempre più caldo tanto da costringerlo a restare a Kiev dopo aver annunciato ufficialmente visite all'estero per questa settimana. Gli Stati Uniti sono in prima linea per offrire sostegno al presidente ucraino davanti a quella che - ammettono - è una situazione difficile che desta "preoccupazione" anche a Washington.

A Kiev, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha annunciato nuovi finanziamenti militari per due miliardi di dollari, dopo aver assicurato che l'America sta "velocizzando" le consegne di "munizioni, veicoli corazzati, missili e difese aeree" come i sistemi Patriot. E per quanto riguarda l'uso che ne farà Kiev, "non abbiamo incoraggiato o consentito attacchi al di fuori dell'Ucraina, ma alla fine è Kiev che deve prendere decisioni da sola su come condurre questa guerra", ha affermato il capo della diplomazia Usa, in quella che è stata interpretata come una prima - seppur velata - apertura di Washington all'uso delle sue armi in territorio russo.

Per Mosca, nessun armamento occidentale potrà salvare “il regime criminale di Zelensky dal collasso”, ha assicurato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. Ma è chiaro che con l’apertura del nuovo fronte a nord, si sono intensificati anche gli attacchi ucraini oltre il confine: secondo il ministero della Difesa russo, Kiev ha lanciato nella notte un massiccio attacco con droni e missili Atacms su Belgorod, Kursk e Bryansk e anche sulla città portuale di Sebastopoli, nella Crimea occupata. E la difesa aerea russa ha rivendicato di aver abbattuto un Uav anche sulla repubblica russa del Tatarstan, oltre 1.300 chilometri a nord-est del confine con l’Ucraina.