30 lug 2024 20:00

“AIUTO, MI HANNO ACCOLTELLATA” – MISTERIOSO OMICIDIO A TERNO D'ISOLA, IN PROVINCIA DI BERGAMO, DOVE SHARON VERZENI, UNA BARISTA 33ENNE, È STATA COLPITA RIPETUTAMENTE AL TORACE E ALLA SCHIENA CON UN COLTELLO IN PIENA NOTTE: È STATA LEI STESSA A LANCIARE L’ALLARME IN UNA DISPERATA TELEFONATA AL 118 PRIMA DI ESSERE RITROVATA IN UNA POZZA DI SANGUE IN STRADA – IL COMPAGNO ERA IN CASA, MA I VICINI L’ANNO VISTA USCIRE IN STRADA PIÙ VOLTE E…