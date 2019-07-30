la casa di gheorghe dinca 1 la casa di gheorghe dinca 6 le proteste per la morte di alexandra 1 la casa di gheorghe dinca 5 la casa di gheorghe dinca 3 la casa di gheorghe dinca 4 la casa di gheorghe dinca 2 gheorghe dinca 5
“AIUTO, SONO STATA RAPITA” – BUFERA IN ROMANIA DOVE LA POLIZIA HA IGNORATO PER 19 ORE LA CHIAMATA DI UNA 15ENNE NELLE MANI DI UN SERIAL KILLER: GLI AGENTI NON HANNO PRESO SUL SERIO LE TRE CHIAMATE FATTE DALLA RAGAZZA E QUANDO SONO INTERVENUTE ERA ORMAI TROPPO TARDI – LA GIOVANE È STATA RITROVATA MORTA E MIGLIAIA DI PERSONE SONO SCESE IN PIAZZA PER PROTESTARE CONTRO LE FORZE DELL’ORDINE… (VIDEO)-
la casa di gheorghe dinca 1 la casa di gheorghe dinca 6 le proteste per la morte di alexandra 1 la casa di gheorghe dinca 5 la casa di gheorghe dinca 3 la casa di gheorghe dinca 4 la casa di gheorghe dinca 2 gheorghe dinca 5
PIOGGIA DI PIGNE SUL CAPOCCIONE DI PIGNATONE – TRAVAGLIO: '’É BASTATO ATTENDERE NOVE MESI E IL GIP HA RESPINTO LA RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE PER TIZIANO RENZI SU CONSIP - I PM ROMANI NON TROVARONO DI MEGLIO CHE INDAGARE SU CHI AVEVA INDAGATO (PRIMA WOODCOCK, POI SCAFARTO); UN CAPOLAVORO DI MINIMALISMO GIUDIZIARIO TIPICO DI PIGNATONE E DEI SUOI FEDELI GIORNALONI (“REPUBBLICA”, “CORRIERE”, “IL MESSAGGERO”, “IL FOGLIO”)''
IL CLUB DEI JACOBINI – LASCIA DOPO 30 ANNI IL PRESIDENTE DELLA POPOLARE DI BARI MARCO JACOBINI: TRAVOLTO DALLE PERDITE, DALLE INDAGINI E DALL’ACQUISTO SPONSORIZZATO DA BANKITALIA DI TERCAS – LE DIMISSIONI ERANO LA CONDIZIONE IMPLICITA PER AVERE L’AIUTO DEL GOVERNO – LA PARABOLA DELLA FAMIGLIA, SEMPRE VICINA ALLA ''GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO'', CHE ORA È PRONTA A PASSARE ALLA SORGENTE GROUP DI VALTER MAINETTI
AUTOSTRADE IN FIAMME – SCONTRO FRA TRE TIR LUNGO LA A14 A BORGO PANIGALE, A BOLOGNA: MUORE UN CAMIONISTA – DUE VEICOLI SI SONO TAMPONATI E HANNO PROVOCATO L’INCENDIO, MENTRE IL TERZO È RIMASTO COINVOLTO NELL’INCIDENTE PER EVITARE I MEZZI – IL PUNTO DOV'È AVVENUTO IL ROGO È PRATICAMENTE LO STESSO DOVE L'ANNO SCORSO CI FU L'ESPLOSIONE CHE FECE CROLLARE UN PONTE – VIDEO
CR7 IMMOBILIARE - LA NUOVA VILLA DA SOGNO DI CRISTIANO RONALDO A MARBELLA: VALE 1,5 MILIONI DI EURO - IL PORTOGHESE, PUR VIVENDO A TORINO CONTINUA A FARE INVESTIMENTI IN SPAGNA, E AVRA’ COME VICINO DI CASA IL LOTTATORE IRLANDESE MCGREGOR - CON QUESTO ULTIMO ACQUISTO L'IMPERO IMMOBILIARE DEL BOMBER DELLA JUVE RAGGIUNGE I 30 MILIONI DI EURO - VIDEO
CAFONALONE CONVERTINI - PURE VALERIA MARINI (CON LA MAMMA) SI È SCAPICOLLATA AL COMPLEANNO DEL ''PUROSANGUE DI MARTINA FRANCA'' (CON LA MAMMA) CHE HA FESTEGGIATO I 48 ANNI IN UNA SERATA CON PIÙ FOTOGRAFI CHE CAMERIERI, SEGNO DEL MOMENTO DI POTERE TELEVISIVO - ECCO LE SIGNORE DEL DAY-TIME ESTIVO: MARZOLI, MARANGONI E BISTI. POI LA SOTTOSEGRETARIA ALLA CULTURA BORGONZONI, GIAMPIERO INGRASSIA, EVA & IMMA, CALDONAZZO, STRABIOLI, CUCUZZA, GORIA, MIRIANA TREVISAN, VARRIALE, JOSEPHINE ALESSIO
MOZZICONE IO ME TE MOZZICO - 800MILA TONNELLATE DI SIGARETTE SPENTE FINISCONO OGNI ANNO DISPERSI NELL'AMBIENTE. A MONDELLO (PALERMO) PARTE #CAMBIAGESTO, UNA CAMPAGNA PER CONTRASTARE L'INQUINAMENTO DA MOZZICONE E SENSIBILIZZARE I FUMATORI A NON BUTTARLI DOVE CAPITA. SARANNO INSTALLATI NUOVI RACCOGLITORI E DISTRIBUITI 8MILA POSACENERE TASCABILI E IN MATERIALE RICICLABILE
PRIMA TI MONTO E POI TI SMONTO (LA PLASTICA) – L’ULTIMO TREND DELLA CHIRURGIA È FARSI LEVARE TUTTO IL SILICONE E I FILLER CHE I MALATI DEL RINGIOVANIMENTO SI SONO FATTI IMMETTERE NEL CORPO PER ANNI – IL CHIRURGO DELLE STAR RENATO CALABRIA CONFERMA CHE ORA SI RICORRE AL “DE-CONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY”: “I PERSONAGGI TROPPO ARTEFATTI VENGONO DA ME PERCHÉ VOGLIONO UN “REVERSE”, OVVERO…”