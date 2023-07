“ALFONSO DI BORBONE? FU JUAN CARLOS A UCCIDERLO, IO C’ERO” - IL FUORIONDA DI VITTORIO EMANUELE NELLA SERIE NETFLIX “IL PRINCIPE” SCATENA IL PUTIFERIO: PENSANDO DI PARLARE A MICROFONO SPENTO, L’85ENNE HA RACCONTATO CHE IL COLPO DI PISTOLA CHE UCCISE L’ALLORA 15ENNE ALFONSO FU UN ESPLOSO DAL FRATELLO 12ENNE - LA DIFESA DI EMANUELE FILIBERTO: “È UNA STORIA NON NUOVA E POI NON C’ERO IO DURANTE IL FUORIONDA DEL DOCUMENTARIO. A MIO PADRE E A ME DISPIACE MOLTO CHE SIA USCITO…” - VIDEO

Estratto dell’articolo di www.open.online.it

juan carlos vittorio emanuele

[…] nel documentario netflix “Il principe” […] c’è un fuorionda di Vittorio Emanuele che a distanza di anni rischia di inguaiare l’ex re di Spagna Juan Carlos, oggi 85enne. A proposito della morte di Alfonso di Borbone, fratello di Juan Carlos, Vittorio Emanuele si è fatto scappare davanti alle telecamere: «Fu Juan Carlos a ucciderlo, io c’ero». In difesa del padre è intervenuto Emanuele Filiberto, che ha provato a frenare le polemiche: «Re Juan Carlos coinvolto nell’incidente che costò la vita a suo fratello, quand’erano ragazzini? È una storia non nuova e poi non c’ero io durante il fuorionda del documentario. Certo, a mio padre e a me dispiace molto che sia uscito questo fuori onda che non ha nessuna ragione di esserci nel documentario che tratta di altro».

emanuele filiberto

[…] Emanuele Filiberto spiega di dover intervenire in a nome del padre «perché Vittorio Emanuele, uomo di 86 anni anziano e sofferente, purtroppo oggi non è più nelle condizioni di salute per potersi difendere in prima persona».

A proposito delle accuse accompagnate all’uscita della docuserie sulla morte di Dirk Hamer, Emanuele Filiberto spiega: «Non comprendo perché ancora oggi alcune persone continuino a permettersi di accusare uno dei più importanti organi giudiziari di uno Stato sovrano, ripetendo che il colpevole sia Vittorio Emanuele, quando 12 anni di indagini – e la balistica – hanno stabilito inequivocabilmente con una sentenza definitiva l’esatto contrario», prosegue.

IL PRINCIPE - VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA

Il figlio di Vittorio Emanuele di Savoia conclude poi: «[…] avrei molte cose da dire, anche sulla famiglia Hamer. Ma ho troppo rispetto per tutta questa drammatica vicenda per spingermi su questo terreno. In queste ore, si è già andati troppo oltre».

alfonso di borbone

beatrice borromeo emanuele filiberto il principe VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA VITTORIO EMANUELE DI SAVOIA