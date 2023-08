COSTIERA AMALFITANA, L INCIDENTE IN CUI HA PERSO LA VITA ADRIENNE VAUGHAN ,

TURISTA MORTA IN INCIDENTE AD AMALFI, IL COMANDANTE DEL TORTUGA: “LA BARCA CI HA TAGLIATO LA STRADA”

Estratto dell’articolo di Nico Falco per www.fanpage.it

Prima di colpire la prua del Tortuga, il gozzo sorrentino avrebbe improvvisamente cambiato rotta e invertito il senso di marcia in velocità. È quello che racconta a Fanpage.it Tony Gallo, comandante del veliero che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto nell'incidente in mare che ha portato alla morte della turista statunitense Adrienne Vaughan […] Racconta Gallo:

“Ci trovavamo in navigazione dall'isola Li Galli verso Amalfi. All'altezza del Fiordo di Furore, a circa 500 metri al largo della costa, una imbarcazione proveniente nel senso opposto inverte repentinamente la rotta ad una velocità tra i 20 e i 25 nodi, tagliandoci letteralmente la strada e quindi andando a impattare sotto la nostra prua.

Adrienne Vaughan e la figlia sono finite in mare, il gozzo sorrentino è rimasto bloccato accanto alla prua con uno squarcio sulla fiancata. I primi soccorsi sono partiti proprio dal veliero, subito dopo si sono unite alcune imbarcazioni di passaggio e la Guardia Costiera.

Prosegue Gallo:

“Ci siamo subito attivati per allertate i soccorsi e recuperare i naufraghi. La signora che è poi deceduta è stata recuperata da due medici che si trovavano a bordo, è stata portata nel porto di Amalfi con un motoscafo di passaggio. A terra era ancora viva, purtroppo non sono riusciti a salvarla.”

[…] Continua Gallo Le barche, come è noto, non hanno i freni. Nel momento in cui hai fermato i motori e ingrani la retromarcia per carcere di fermare il moto inerziale, i tempi di reazione non sono quelli che si vedono su strada. Al momento dell'impatto la mia imbarcazione aveva i motori fermi. L'altra, come si vede anche dai video consegnati alla magistratura, aveva ancora l'elica ingranata, anche dopo l'impatto.

2. LO SCONTRO FRA BARCHE AD AMALFI «SKIPPER POSITIVO AD ALCOL E COCA»

Estratto dell’articolo di F.B. per il “Corriere della Sera”

La responsabilità della collisione avvenuta giovedì pomeriggio nelle acque della Costiera amalfitana, che ha provocato la morte della turista americana Adrienne Vaughan, appare al momento esclusivamente dello skipper che era ai comandi del gozzo noleggiato dalla donna e suo marito, e sul quale c’erano anche i loro due figli di otto e dodici anni.

Le prime fasi degli accertamenti […] escludono decisamente manovre errate o ingiustificate da parte del Tortuga, il veliero di quaranta metri contro il quale l’altra imbarcazione è andata a schiantarsi. Molto più complesso sarà invece capire perché lo skipper, Elio Persico, un trentenne che lavora per una società di charter della Costiera sorrentina, abbia improvvisamente cambiato la propria rotta, andando incontro il veliero che procedeva a bassissima velocità mentre a bordo c’era una festa organizzata da un gruppo di turisti.

La spiegazione è parsa arrivare quando il giovane marinaio è stato sottoposto al test per verificare l’eventuale assunzione di sostanze psicotrope ed è emerso che aveva bevuto e assunto cocaina. Il tasso alcolemico, però, è risultato molto basso, seppure superiore ai limiti […], e non giustificherebbe un marcato appannamento delle capacità di controllo e autocontrollo.

Per quanto riguarda l’assunzione di cocaina, invece, saranno necessari ulteriori approfondimenti per stabilirne i tempi. Il test al quale è stato sottoposto ieri lo skipper rileva la presenza di droga anche se il consumo risale a una settimana o a un mese prima. Quindi non basta a stabilire se l’atro giorno il giovane fosse o meno sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

[…] Per ora lo skipper resta indagato ma nei suoi confronti la Procura di Salerno […] non ha adottato altri provvedimenti. [….] Tra gli altri sono stati ascoltati anche i componenti l’equipaggio del Tortuga, che per primi sono intervenuti in soccorso delle persone sbalzate in mare dal gozzo. I marinai si sono subito tuffati, mentre dal ponte del veliero i turisti lanciavano in acqua i salvagente e altri galleggianti. Si è cercato anche di salvare il gozzo dall’affondamento. [...]

3. AMALFI, SKIPPER DROGATO IL MARITO DELLA VITTIMA: «ERA SEMPRE AL TELEFONO

Estratto dell’articolo di Mario Amodio, Petronilla Carillo e Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

Non solo Elio Persico è risultato positivo al drug test e all'alcol test, ma stava pilotando il motoscafo tenendo il cellulare in mano. Sarebbe stata proprio questa la distrazione fatale che giovedì pomeriggio ha portato il giovane skipper a schiantarsi contro il veliero turistico Tortuga, nello specchio di mare compreso tra il Fiordo di Furore e il Capo di Conca, al largo della Costiera Amalfitana. «Stava sempre al telefono», ha raccontato ai soccorritori Mike White, il marito della 45enne newyorkese caduta in acqua per la violenta collisione e deceduta poco dopo sul molo del porto di Amalfi a causa delle ferite riportate dalle eliche del motoscafo.

IL SECONDO VIDEO DELL INCIDENTE IN CUI HA PERSO LA VITA ADRIENNE VAUGHAN

[…] La salma di Adrienne Vaughan, al momento sequestrata, è invece stata ricomposta e custodita presso l'obitorio dell'ospedale Fucito di Mercato San Severino. […] Le due imbarcazioni intanto sono state sottoposte a sequestro: il veliero trasferito al molo di Salerno già nella serata di giovedì, mentre il gozzo, semi affondato, è stato recuperato nella giornata di ieri e trainato nel porto di Amalfi. […] a restituire qualche dettaglio sulla cinematica dell'incidente in mare sono i video girati dagli invitati al pre wedding organizzato sul veliero. Immagini che mettono i brividi e in cui compare la 14enne americana in mare, impaurita, mentre le lanciano salvagenti. Si vede anche una vistosa falla sulla parte destra del motoscafo.

3. LA RETROMARCIA DEL MOTOSCAFO POTREBBE AVER UCCISO ADRIENNE

Estratto dell’articolo di Massimiliano D'esposito, Valeria D'esposito e Valeria Di Corrado per “il Messaggero”

[…] Dalle immagini girate da uno degli 80 passeggeri stranieri che erano a bordo del veliero da 40 metri, si vede […] che il conducente del gozzo da 6 metri - dopo la collisione - fa un'ulteriore manovra errata. Ingrana la retromarcia, pur essendosi accorto che nell'impatto con lo scafo più grande erano caduti in mare due membri della famigliola americana che stava accompagnando in gita a Positano. La bambina è abbastanza distante, ma la mamma, Adrienne Vaughan, proprio in quel momento potrebbe essere stata ferita dall'elica del motoscafo.

Tant'è vero che Elio Persico (ora indagato per omicidio colposo e naufragio colposo) se ne rende conto e, dopo che l'imbarcazione si è mossa all'indietro di un paio di metri, toglie la retromarcia. A causa delle lesioni riportate, la presidente Usa della casa editrice Bloomsbury è morta. […]«[…] E pensare che Elio in mare è uno di quelli bravi, non come tanti marinai improvvisati che si vedono in questo periodo». […] il 30enne gode anche della stima dei colleghi. «Dal punto di vista tecnico devo dire che è uno dei migliori skipper della zona, […]». Fattori come potrebbe essere l'assunzione di alcol e droghe, e la distrazione dovuta all'utilizzo del cellulare. «Tutta la comunità di Massa Lubrense è sconvolta per quanto accaduto», spiega il sindaco Lorenzo Balducelli.

