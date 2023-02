26 feb 2023 09:10

“ALL’INIZIO ERO IO CHE LO RACCOMANDAVO” – IL RICORDO DI MAURIZIO COSTANZO BY CHRISTIAN DE SICA: “MI DISSE: ‘TU FARAI IL PRESENTATORE, MA NON CERCARE DI FARE IL SIMPATICO, IL BONARIO, IL DEMOCRATICO, PERCHÉ TU HAI LA FACCIA DA FIGLIO DI PAPÀ, O MEGLIO HAI LA FACCIA DA STRONZO’. NEL 2006 MI CHIAMÒ PER UNO SPETTACOLO. CREDO DI POTER ESSERE L’UNICO A POTER DIRE DI AVER VISTO MAURIZIO PIANGERE QUANDO…” – VIDEO