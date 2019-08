“SALVINI HA TENTATO IL SUICIDIO POLITICO” - VITTORIO FELTRI SCULACCIA IL LEGHISTA: “VA INCONTRO ALLA CRISI E NON SI ACCORGE DI FARE IL GIOCO DEGLI AVVERSARI, CHE NON ASPETTANO ALTRO PER COSTITUIRE UN ESECUTIVO TUTTO LORO, CONSENTITO DALLA MATEMATICA E DALLA COSTITUZIONE. SIAMO ALLA CONFUSIONE TOTALE, ALLA SCHIZOFRENIA. LA SENSAZIONE È CHE SALVINI SI SIA INFILATO IN UN CUL DE SAC…”