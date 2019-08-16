“ALMENO MIRATE BENE” - SALVINI CONTESTATO ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA FORESTALI CARABINIERI DI CASTEL VOLTURNO - I MANIFESTANTI HANNO INIZIATO A LANCIARE GAVETTONI E URLARE CORI CONTRO IL MINISTRO - UN CARABINIERE DI PRESIDIO, DOPO ESSERE STATO QUASI COLPITO DA UN PALLONCINO PIENO D'ACQUA, SI È AVVICINATO AI CONTESTATORI HA CHIESTO DI AGGIUSTARE LA MIRA… - VIDEO

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Da www.corriere.it

 

GAVETTONI CONTRO SALVINI GAVETTONI CONTRO SALVINI

All'arrivo dell'auto del ministro Salvini a Castel Volturno, dove ha presieduto il Comitato sull'ordine e la sicurezza, alcuni manifestanti si sono esibiti in un lancio di gavettoni verso l'ingresso. "Almeno mirate bene", ha detto un carabiniere.

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