All'arrivo dell'auto del ministro Salvini a Castel Volturno, dove ha presieduto il Comitato sull'ordine e la sicurezza, alcuni manifestanti si sono esibiti in un lancio di gavettoni verso l'ingresso. "Almeno mirate bene", ha detto un carabiniere.
“ALMENO MIRATE BENE” - SALVINI CONTESTATO ALL'ESTERNO DELLA SCUOLA FORESTALI CARABINIERI DI CASTEL VOLTURNO - I MANIFESTANTI HANNO INIZIATO A LANCIARE GAVETTONI E URLARE CORI CONTRO IL MINISTRO - UN CARABINIERE DI PRESIDIO, DOPO ESSERE STATO QUASI COLPITO DA UN PALLONCINO PIENO D'ACQUA, SI È AVVICINATO AI CONTESTATORI HA CHIESTO DI AGGIUSTARE LA MIRA… - VIDEO-
All'arrivo dell'auto del ministro Salvini a Castel Volturno, dove ha presieduto il Comitato sull'ordine e la sicurezza, alcuni manifestanti si sono esibiti in un lancio di gavettoni verso l'ingresso. "Almeno mirate bene", ha detto un carabiniere.
“SALVINI HA TENTATO IL SUICIDIO POLITICO” - VITTORIO FELTRI SCULACCIA IL LEGHISTA: “VA INCONTRO ALLA CRISI E NON SI ACCORGE DI FARE IL GIOCO DEGLI AVVERSARI, CHE NON ASPETTANO ALTRO PER COSTITUIRE UN ESECUTIVO TUTTO LORO, CONSENTITO DALLA MATEMATICA E DALLA COSTITUZIONE. SIAMO ALLA CONFUSIONE TOTALE, ALLA SCHIZOFRENIA. LA SENSAZIONE È CHE SALVINI SI SIA INFILATO IN UN CUL DE SAC…”
BORSA! – PIAZZA AFFARI IN PROFONDO ROSSO TRA ALLARME SULLA CRESCITA GLOBALE E I DATI SUL DEBITO PUBBLICO, CHE HA RAGGIUNTO UN NUOVO RECORD A QUOTA 2.386 MILIARDI – IL FTSE MIB HA CHIUSO A -2,53%, CON I TITOLI BANCARI A GUIDARE I RIBASSI NONOSTANTE IL CALO DELLE SPREAD. BPER – 4,92%, FINECO – 4,89% - TENARIS – 5,2%, ARRANCA ANCHE ATLANTIA, NEL GIORNO DELLA COMMEMORAZIONE DEL CROLLO DI PONTE MORANDI E LE NUOVE MINACCE DI REVOCA DELLA CONCESSIONE (VIDEO)
CAFONALINO - MARIA FRANCESCA PROTANI, GIOVANE COMPAGNA DI VINCENZO CRIMI, REUCCIO DELLE FARMACIE A ROMA, HA VOLUTO SALUTARE AMICI E TARDONE CON IL PARTY A TEMA “CHEERS”. RIGOROSO IL DRESS CODE: GLI UOMINI IN CAMICIA BIANCA, LE DONNE CON LE MERCANZIE AL VENTO - GRAN PASSERELLA DI GNOCCHE - TRA GLI OSPITI IGNAZIO LA RUSSA E LA DEBORDANTE LILIAN RAMOS, IL PRINCIPE GIOVANELLI - GALLERY
AVETE SOLDI DA SPENDERE? ECCO LA LISTA DEI VENTICINQUE RISTORANTI PIÙ CARI DEL MONDO - GLI ESPERTI PARLANO DI DENARO BEN SPESO, MA IL CONTO VI FARÀ GIRARE LA TESTA (E LE PALLE) – NEL PIÙ “ECONOMICO” SI SPENDONO PER TRE PORTATE 200 EURO, MENTRE IL PIÙ CARO VI ACCOGLIERÀ IN UNA STANZA SPOGLIA CHE PRENDERÀ VITA CON UNA COMBINAZIONE DI LUCI E VIDEO PROIEZIONI AL COSTO DI “APPENA” 1650 EURO A PERSONA – E C’È ANCHE UN RISTORANTE IN ITALIA A 290…(VIDEO)
LA LETTERA DI MELANIA RIZZOLI AI MALATI DI TUMORE AL CERVELLO: “NON FATEVI IMPRESSIONARE DALLA MORTE DI NADIA TOFFA, PERCHÉ LEI HA AVUTO UNO DI QUEI TIPI PER I QUALI NON CI SONO CURE CERTE E PER I QUALI LA SCIENZA E LA RICERCA STANNO LAVORANDO MOLTO. I SEGNI E I SINTOMI DELLA PRESENZA DI LESIONI OCCUPANTI SPAZIO NEL CRANIO SONO SIMILI, E RICONOSCERLI ALLO STADIO INIZIALE PUÒ MIGLIORARE LA PROBABILITÀ DI GUARIGIONE E DI SOPRAVVIVENZA, E QUANDO SI PRESENTA UNO DI QUESTI SINTOMI..."