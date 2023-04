“UN ALTO FUNZIONARIO DEL CREMLINO HA SABOTATO LA GUERRA IN UCRAINA MENTRE PUTIN ERA DISTRATTO DALLA CHEMIOTERAPIA” – IL DOCUMENTO RISERVATO DEL PENTAGONO IN CUI UNA MISTERIOSA FONTE HA RIVELATO IL PIANO DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DI SICUREZZA NAZIONALE RUSSO NIKOLAY PATRUSHEV E DEL CAPO DI STATO MAGGIORE RUSSO VALERY GERASIMOV: “LA RUSSIA HA PIANIFICATO DI DIROTTARE UOMINI E MEZZI DAL TAGANROG, IN RUSSIA, A MARIUPOL, IN UCRAINA, E FOCALIZZARE L’ATTENZIONE SUL…”

DAGONEWS

valery gerasimov vladimir putin 4

Cosa c’era scritto nei documenti riservati del Pentagono? Secondo una fonte un alto generale russo avrebbe cospirato per sabotare la guerra in Ucraina mentre Putin era impegnato con la chemioterapia.

La scorsa settimana, i documenti riservati di un rapporto dell'intelligence del Pentagono sono stati pubblicati su Telegram e Twitter dopo essere trapelati su Discord. Oltre a informazioni sui movimenti delle truppe e sulle vittime in Ucraina, i documenti conterrebbero anche briefing quotidiani dell'intelligence, una raccolta di brevi frammenti di informazioni provenienti da varie fonti in tutto il mondo.

nikolai patrushev vladimir putin 3

Secondo uno dei documenti, il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo Nikolay Patrushev e il capo di stato maggiore russo Valeriy Gerasimov avrebbero un piano per sabotare Putin mentre si sta curando per il cancro.

Ogni documento riservato contiene una stringa di lettere che funge da “scorciatoia” per spiegare come è stato compilato il documento e a chi è destinato.

La stringa in cima alla nota sulla Russia che è (TS//SI//REL TO USA, FVEY/FISA). Ciò significa che questo documento è top secret (la sua classificazione di sicurezza), raccolto monitorando le comunicazioni (SI), è rilasciabile a persone con un nulla osta di sicurezza top secret negli Stati Uniti o agli altri paesi "Five Eyes", ed è stato raccolto sotto la guida del Foreign Intelligence Surveillance Act, che stabilisce i parametri legali per lo spionaggio .

valery gerasimov vladimir putin 3

Five Eyes è un'alleanza di intelligence tra Stati Uniti, Canada, Nuova Zelanda, Australia e Regno Unito. I documenti attribuiscono l'origine della voce a un funzionario ucraino che, secondo i documenti, ha una fonte con accesso ai funzionari del Cremlino. Non vi è alcuna indicazione nei documenti che l'intelligence statunitense abbia confermato che la voce sia vera, ma di certo c’è che un'agenzia di spionaggio che monitora le comunicazioni ha sentito la voce e ha deciso che valeva la pena trasmetterla ai funzionari del Pentagono.

nikolai patrushev vladimir putin 4

«Secondo la fonte, che ha ricevuto le informazioni da una fonte russa non identificata con accesso ai funzionari del Cremlino, la Russia ha pianificato di dirottare risorse dal Taganrog, in Russia, a Mariupol, in Ucraina, e focalizzare l’attenzione sul fronte meridionale - si legge nel promemoria - Secondo la fonte, il piano per l'offensiva sarebbe una strategia ideata dal segretario del Consiglio di sicurezza nazionale russo Nikolay Patrushev e dal capo di stato maggiore russo Valeriy Gerasimov per sabotare Putin»

valery gerasimov vladimir putin 2

Il promemoria ha poi fatto riferimento a una vecchia voce secondo la quale Putin ha il cancro. «La fonte il 22 febbraio ha indicato che Gerasimov avrebbe pianificato di continuare i suoi sforzi per sabotare l'offensiva, osservando che aveva promesso di 'lanciare' la cosiddetta operazione militare speciale entro il 5 marzo, quando Putin avrebbe dovuto iniziare un ciclo di chemioterapia e non sarebbero quindi in grado di influenzare lo sforzo bellico».

L'idea che Putin sia malato è popolare nei circoli dell'intelligence occidentale. Ma per molti si tratta solo di voci e speculazioni.

nikolai patrushev vladimir putin 5 nikolai patrushev vladimir putin 2 nikolai patrushev vladimir putin 1 valery gerasimov vladimir putin 1