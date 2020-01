“AMAVA ANCORA UMBERTO TOZZI, È STATO IL SUO UNICO UOMO”, PARLA L’AMICA D'INFANZIA DI SERAFINA SCIALO', STORICA EX DEL CANTANTE: “SONO ANCHE CERTA CHE DOPO CHE SI SONO LASCIATI NELLA SUA VITA NON CI SIA STATO PIÙ ALCUN FIDANZATO. ERA ANCHE FACILE APPROFITTARE DI LEI, ERA UNA..." - IL CASO E' CHIUSO. IL PM HA RITENUTO LA MORTE NATURALE E HA DISPOSTO LA RESTITUZIONE DELLA SALMA ALLA FAMIGLIA

Domenico Di Pecile per corriere.it

Un incontro casuale sfociato in un’amicizia che non ha mai vacillato. Si erano conosciute casualmente perché erano vicine di casa. Serafina Scialò abitava in via Cividale; Gloria Cuzzi in una laterale poco distante. Un’amicizia consolidatasi nonostante le loro giovanili differenze. Gloria dice che era un po’ anarchica, creativa, mentre la sua amica era più impostata, seria, politicamente impegnata. Si vedevano poco perché Serafina dopo la rottura con Umberto Tozzi era rientrata a Udine, mentre Gloria aveva cambiato regione. E se gli incontri erano giocoforza poco frequenti, i contatti — prima telefonici e ultimamente soprattutto su Facebook – erano abbastanza assidui.

L’ultima volta

«L’ultima volta che l’ho cercata era proprio a ridosso di Natale. Le ho scritto, ma non mi ha risposto. Ho visto anche che da qualche giorno non entrava in rete. Ho pensato che probabilmente si era riconciliata con suo figlio Nicola e che quindi volesse trascorrere in santa pace le festività, magari anche con altri parenti. Insomma, ero molto tranquilla. Poi, la notizia che mi è piombata addosso come un ciclone».

Serafina probabilmente durante le vacanze ha sofferto più del solito la solitudine. Non si è fatta viva con nessuno ed è morta sola, nel suo appartamento udinese, portando con sé sofferenza, dolore, rancore che mai avevano allentato la morsa da quando il rapporto con il cantante era cessato. «Io penso, anzi, ne sono certa — afferma l’amica — che fosse ancora innamorata, nonostante tutto».

«Unico uomo»

Nonostante il doloroso strappo con il cantante di cui era stata la musa ispiratrice, nonostante la caduta in una sorta di girone infernale dopo i lustri della notorietà e nonostante la guerra giudiziaria con l’artista e il difficile rapporto con il figlio soprattutto quando, compiuti i 18 anni, aveva cessato di ricevere l’indennità mensile dall’ex compagno. «Sì, — insiste Gloria — non soltanto penso che fosse ancora innamorata di Umberto, ma sono anche certa che dopo che si sono lasciati nella sua vita non ci sia stato più alcun fidanzato». Quanto alle accuse di Umberto secondo cui l’ex compagna gli avrebbe sottratto 450 milioni di lire e che lui aveva rinunciato all’azione penale perché «era madre di nostro figlio», Gloria ribatte cosi: «Non lo so, mi sembra tutto così strano. So per certo che una volta rientrata a Udine Serafina ha sempre dovuto arrabattarsi economicamente. La mia amica era una generosa, era anche facile approfittare di lei. Mi ricordo con quale entusiasmo mi riferiva di come collaborava con Umberto, svolgendo di fatto anche il compito di commercialista».

La procura

Una storia drammatica dalle mille sfaccettature, dalle doppie verità e dalle tante paure che Serafina ha tenuto per sé. Ieri, intanto, è arrivato il nulla osta della Procura alla sua sepoltura. Il pm Andrea Gondolo ha ritenuto il caso chiuso (morte naturale) e ha firmato il via libera alla restituzione della salma alla famiglia.

