Johnny Depp e Amber Heard tornano in tribunale per una causa da almeno 50 milioni di dollari. Partito in Virginia il processo per diffamazione della star di Hollywood contro l'ex moglie dopo un editoriale scritto da lei stessa nel 2018 per il Washington Post in cui parlava di violenza domestica e abusi. Gli avvocati di Johnny Depp, Ben Chew e Camille Vasquez, oggi hanno accusato Amber Heard di aver inventato suddetti racconti per agevolare la propria carriera.

Questo perché l'articolo in questione sarebbe stato pubblicato poco prima dell'uscita di "Aquaman", in cui la Heard recitava, e l'avrebbe aiutata a posizionare se stessa come eroina delle donne.

Si è presentata come il volto del movimento #MeToo, la rappresentante virtuosa di donne innocenti in tutto il mondo, donne che hanno veramente subito abusi", ha detto Vasquez, "Le prove dimostreranno che era tutta una bugia".

Vasquez ha aggiunto che l'attrice era una "manipolatrice", che si era preparata alla "performance della sua vita" sul banco dei testimoni.

"Questo processo è il riscatto da un'accusa falsa"

Depp ha citato in giudizio la Heard per 50 milioni di dollari, sostenendo, a sua volta, di essere lui la vittima di questo piano machiavellico che gli ha demolito la carriera. L'avvocato Chew ha sostenuto, infatti, che le accuse di Heard hanno causato gravi danni al percorso professionale di Depp perché ad Hollywood nessuno vorrebbe affrontare l'onta che deriverebbe dall'assumere un attore accusato di violenza domestica. "Le prove dimostreranno che le false accuse della signora Heard hanno avuto un impatto significativo sulla famiglia del signor Depp e sulla sua capacità di lavorare nella professione che amava", ha concluso Chew, "In definitiva, questo processo riguarda il riscatto dal nome del signor Depp di un'accusa terribile e falsa".

Amber Heard ha richiesto 100 milioni di dollari

Il processo dovrebbe durare circa sei settimane, poiché ai giurati verrà chiesto di selezionare una montagna di prove documentali e testimonianze contrastanti per decidere chi sta dicendo la verità. Heard ha accusato Depp di numerosi casi di aggressione, comprese le volte in cui, a suo dire, l'avrebbe afferrata per il collo, lanciata contro un muro e presa a pugni, arrivando al tentativo di soffocarla. La donna ha rilanciato con la richiesta di 100 milioni di dollari a Depp, sostenendo che il suo avvocato l'avrebbe anche diffamata, accusandola di aver messo su una bufala mediatica ai danni del divo.

Depp ha perso una causa nel 2020 contro il quotidiano The Sun nel Regno Unito, quando il giudice ritenne che le accuse della Heard fossero "sostanzialmente vere" e che quindi il giornale non lo diffamava quando lo descriveva come un "picchiatore di mogli".

