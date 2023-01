“AMICI” SPEZIALI– CAOS AL TALENT SHOW DI MEDIASET: ALCUNI RAGAZZI HANNO SNIFFATO NOCE MOSCATA LA NOTTE DI CAPODANNO, E SONO STATI “MESSI IN SFIDA”. MEDIASET ELIMINA I CONCORRENTI DAI REALITY PER UNA BESTEMMIA, MENTRE I 18ENNE DELLA DE FILIPPI POSSONO ANDARE AVANTI – ARISA QUASI DISPIACIUTA DI NON ESSERE STATA COINVOLTA NEL PARTY “SPEZIATO”: “NON SI FA DAVANTI ALLE TELECAMERE” – E INTANTO SU INTERNET FIOCCANO LE RICERCHE SUGLI EFFETTI ALLUCINOGENI DELLA POLVERE, SIMILI A QUELLI DELL’LSD - VIDEO

1. AMICI, CAOS CAPODANNO: GLI ALLIEVI HANNO SNIFFATO NOCE MOSCATA, EFFETTI COME L’LSD.

“Capodanno-gate”. A seguito delle registrazioni fatte questo mercoledì della puntata di “Amici” ondata in onda oggi domenica 15 gennaio, sono emersi alcuni dettagli rispetto ai provvedimenti disciplinari presi dopo la notte di Capodanno.

Secondo quanto diffuso su Twitter da Amici News, le immagini non verranno mai mandate in onda ma sono accaduti “fatti gravissimi” che avrebbero coinvolto NDG, Valeria Mancini, Maddalena Svevi, Samu Segreto, Wax e Tommy Dali.

Maria De Filippi avrebbe deciso di punire cinque di loro mettendoli immediatamente in sfida. Tommy, invece, per decisione di Rudy Zerbi, è stato eliminato.

Cosa è successo davvero a Capodanno, tra noce moscata e pericolose allucinazioni

Alcuni dettagli su quanto accaduto ad Amici la notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio sono trapelati dalla pagina Twitter “Amici News” che segue in diretta tutti gli avvenimento che coinvolgono gli allievi.

Qui si legge che alcuni dei partecipanti, presi dalla voglia di commettere una bravata, avrebbero sniffato la spezia presente in cucina e che questo avrebbe causato loro vomito, febbre e allucinazioni.

Viste le condizioni dei ragazzi coinvolti, si pensa che Maria abbia deciso di non diffondere le immagini, anche per il loro contenuto diseducativo e per evitare che altri ragazzi potessero imitare la pratica. Gli unici ad aver analizzato i filmati sarebbero gli addetti alle riprese e i professori, alcuni dei quali hanno deciso di prendere duri provvedimenti nei confronti dei ragazzi. […]

2. NOCE MOSCATA SNIFFATA A CAPODANNO, LE REAZIONI DEGLI ALLIEVI: “CI SIAMO ROVINATI CON LE NOSTRE MANI”

Estratto dell’articolo di Gaia Martino per https://www.fanpage.it/

[…] Nel daytime di Amici oggi la produzione ha mostrato le reazioni degli allievi una volta separati dal resto del gruppo. "Ho rovinato il mio sogno", le parole di Maddalena in preda ad una crisi di pianto. "È una macchia indelebile, mi sono rovinato con le mie stesse mani, sono una testa di mer*a. Sto malissimo", dice NDG.

"Che schifo, è andata così ci prendiamo quello che ci dobbiamo prendere. Se finisco a casa per una cosa del genere però..", le parole di Tommy Dali. Sono apparsi tutti distrutti: gli allievi del talent show tra pianti e musi tristi hanno ammesso di aver fatto una sciocchezza: "Noi gli abbiamo dato il pensiero di non valere niente per una roba del genere", il commento di Wax.

I commenti di Aron e Megan sulla vicenda

Dalla casetta il resto dei ragazzi sono apparsi preoccupati e arrabbiati: "Mi è salita una rabbia, mi stanno sul ca**o i ragazzi che fanno i cretini. C'è gente che pagherebbe per stare qua dentro, voi ve l'andate a cercare", le parole di Aron. "È grave la situazione" ha commentato Megan. Il daytime ha infine mostrato il momento in cui Angelina a Piccolo G confessa: "Ogni tanto sento che svalvolano, altre volte sento il silenzio tombale" riferendosi ai loro compagni d'avventura in un'altra casa.

3. COME DROGARSI CON LA NOCE MOSCATA? LE RICERCHE IMPAZZANO DOPO IL CASO AMICI

Thomas Cardinali per https://www.tag24.it/

Come drogarsi con la noce moscata? Sembra incredibile, ma dopo il caso Amici di Capodanno esploso nelle ultime ore una delle ricerche più effettuate sui motori di ricerca è proprio sulle capacità “allucinogene” della noce moscata, spezia molto apprezzata in cucina ed evidentemente anche da chi cerca curiose alternative per alterare i propri sensi.

Come drogarsi con la noce moscata? Assunzione quanti grammi e sintomi

La noce moscata è utilizzata incredibilmente anche come una vera e propria sostanza allucinogena. Può essere assunta come sostanza stupefacente sciogliendone una quantità di circa 15 grammi in una calda tazza, dopodiché se ne beve il liquido ricavato.

La sua assunzione in quantità eccessiva può provocare infatti allucinazioni, euforia, mancanza di lucidità mentale, alterazione della realtà e persino delle visioni erotiche tanto che veniva assunta nel Medioevo come afrodisiaco. Altri sintomi che può provocare un’assunzione massiccia della noce moscata sono nausea, limitazione delle capacità motorie e un’eccessiva sonnolenza.

Gli effetti allucinogeni sono causati dalla presenza di miristicina ed elemicina, le cui strutture chimiche sono molto simili a quelle dell’LSD. L’assunzione eccessiva inibisce anche la monoaminossidasi, ovvero gli enzimi coinvolti nella degradazione di neurotrasmettitori eccitatori come la serotonina e le prostaglandine, mediatori dei processi infiammatori dell’organismo.

Durata dei sintomi e divieto in gravidanza

I sintomi dell’assunzione eccessiva di noce moscata possono durare fino a 24-36 ore, dopodiché si torna gradualmente alla normalità ma possono subentrare per un breve periodo anche dolore agli occhi, alle articolazione e una sensazione di apatia mista ad uno stato alterato dell’umore. In gravidanza ne è assolutamente vietata l’assunzione, un sovradosaggio comporterebbe l’inibizione delle prostaglandine procurando effetti dannosi per lo sviluppo del feto.

Dove si coltiva la noce moscata

La noce moscata è il seme di un albero tipico dell’Indonesia, ma ora è nota in tutto il mondo ed utilizzata prevalentemente come spezia in cucina in piccolissime quantità cercando di evitare di superare i due grammi . Il nome viene dalla prima città dove è stata ufficialmente commercializzata, ovvero Mascate capitale dell’Oman.

Il caso ad Amici

Sui social è diventata virale la teoria, mai confermata ufficialmente dalla produzione di Amici, che alcuni ragazzi in casetta durante il Capodanno abbiano provato a sniffare Noce Moscata per sballarsi. Il tutto, se confermato, potrebbe essere riconducibile ad una semplice bravata, ma gli effetti come abbiamo visto possono essere molto pericolosi. Staremo a vedere se Maria De Filippi rilascerà delle comunicazioni in merito.

