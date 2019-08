“AMO QUANDO TI SIEDI SU DI ME SENZA MUTANDE” – UN PRETE INGLESE È STATO SOSPESO A VITA DAL SACERDOZIO DOPO AVER INTRAPRESO UNA TORBIDA RELAZIONE CON UN PARROCCHIANA SPOSATA – L’UOMO LE SCRIVEVA MESSAGGI HOT E I DUE TROMBAVANO, FINGENDO DI CONFORTARSI A VICENDA IN UN “PERIODO DIFFICILE” – IL PORCELLO GIÀ IN PASSATO ERA STATO BECCATO CON UNA 16ENNE E…

DAGONEWS

simon sayers 2

Simon Sayers, sacerdote della diocesi di Portsmouth, già sospeso per cinque anni dall’incarico per un “incidente sessuale” con una 16enne, è stato bandito a vita dal sacerdozio dalla Chiesa anglicana dopo che è venuta a galla la sua relazione con una parrocchiana sposata.

La donna si era avvicinata al sacerdote in un periodo difficile per avere “sostegno e conforto”. Ma in breve tempo quegli appuntamenti si erano trasformati in altro e i due avevano intrapreso una torbida relazione sessuale condita con messaggi hot che il sacerdote inviava alla sua amante. «Sono a casa adesso, ma mi è davvero piaciuto quando ti sei seduta a cavalcioni su di me senza mutande». E ancora: «Sei l'amante più passionale, sexy, abile e sensuale che io abbia mai avuto. Il mio corpo è tuo, il mio cuore e la mia anima sono tuoi per sempre».

sesso

Il 55enne ha confessato di "aver tradito la sua chiamata" in una lettera durante un'audizione privata del tribunale, dove questa settimana è stato dichiarato colpevole di condotta inappropriata. «Non posso offrire scuse, solo il mio profondo dolore per aver tradito ancora una volta mia moglie e la mia chiamata, dopo quel terribile incidente del 1995. Ho avuto una relazione vergognosa. Entrambi stavamo affrontando problemi dolorosi, e il reciproco conforto e il supporto si sono trasformati in altro».

st thomas a becket church a warblington 1

Un portavoce della diocesi di Portsmouth ha dichiarato: «Simon Sayers era già stato sospeso dal ministero per cinque anni dopo i suoi comportamenti illeciti. Ora non potrà più essere un sacerdote. La sanzione riflette la gravità di questa cattiva condotta. La Chiesa anglicana prende sul serio queste accuse e opera di conseguenza».

