“AMORE A PRIMA VISA” - SILVIO BERLUSCONI FA GLI AUGURI DI COMPLEANNO A MARTA FASCINA, LA SUA “BANDANTE” 32ENNE, E I SOCIAL SI SCATENANO CON UNA SERIE DI COMMENTI ESILARANTI SUL BANANA: “TANTI AUGURI DA QUESTO RAGAZZO, UN PO' STAGIONATO, MA CON IL CAZZO SEMPRE DURO” – “ABBIAMO IDEE POLITICHE DIVERSE MA QUANDO SI TRATTA DI GNOCCA RIMANI UN GURU...”

Andrea Parrella per www.fanpage.it

silvio berlusconi marta fascina

"Buon compleanno, Marta", gli auguri sintetici di Silvio Berlusconi alla compagna, Marta Fascina, nel giorno del suo compleanno. Fascina ha compiuto 32 anni e l'ex premier ha pubblicato sui social una foto in sua compagnia, in cui i due si guardano, sorridenti.

La relazione tra Berlusconi e Fascina risale agli inizi del 2020, quando i due erano stati fotografati insieme in Svizzera ed erano iniziate a circolare diverse voci sulla relazione tra il leader politico e la deputata di Forza Italia. Un rapporto ormai conclamato, come la stessa foto pubblicata da Berlusconi sui social in qualche modo vuole corroborare.

SILVIO BERLUSCONI E MARTA FASCINA

Chi è Marta Fascina

Il nome completo è Marta Antonia Fascina (si pronuncia Fascìna): è nata a Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria, il 9 gennaio 1990 (ha dunque cinque anni in meno della Pascale), ma è cresciuta a Portici, in provincia di Napoli (come Noemi Letizia). Alle elezioni politiche del 2018 è stata eletta alla Camera dei Deputati, con il proporzionale nella lista di Forza Italia nella circoscrizione Campania 1, ed è segretario della IV Commissione Difesa della Camera e responsabile della sicurezza del Gruppo Forza Italia. La sua discesa in politica è stata al centro del dibattito perché al momento della candidatura e della elezione non si sapeva nulla di lei, tanto che si è parlato di "candidata fantasma". Poi, sono finalmente emersi maggiori dettagli.

MARTA FASCINA E SILVIO BERLUSCONI ESCONO DAL SAN RAFFAELE

L'incontro grazie a Galliani

Mart Fascina è laureata in Lettere e Filosofia all’Università La Sapienza di Roma, addetta alle pubbliche relazioni che ha lavorato nell'ufficio stampa del Milan e poi nella fondazione Milan. Secondo le voci di corridoio, sarebbe stato Adriano Galliani a farla entrare nel "mondo" di Berlusconi, che avrebbe perorato in prima persona la sua causa per un approdo a Forza Italia. Da allora ha scritto diversi articoli per Il Giornale, in sostegno del suo partito.

MARTA FASCINA E SILVIO BERLUSCONI NELLA CASA DI ROMA Marta Fascina marta antonia fascina marta antonia fascina alla camera marta antonia fascina MARTA FASCINA E SILVIO BERLUSCONI NELLA CASA DI ROMA MARTA ANTONIA FASCINA MARTA FASCINA MARTA FASCINA MARTA FASCINA MARTA FASCINA Marta Fascina Silvio Berlusconi Marina Berlusconi MARTA FASCINA