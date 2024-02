“ANCHE NOI ABBIAMO ARMI CAPACI DI RAGGIUNGERE I VOSTRI TERRITORI” – PUTIN, PARLANDO ALLE CAMERE RIUNITE, MINACCIA I PAESI OCCIDENTALI CITANDO I MISSILI IPERSONICI SPARATI DALLE NAVI RUSSE SULL'UCRAINA. E AVVERTE LA NATO: “SE DECIDESSE DI INVIARE TRUPPE IN UCRAINA CI SARANNO CONSEGUENZE TRAGICHE” – “MAD VLAD” TORNA A SVENTOLARE LA MINACCIA ATOMICA: “QUELLO CHE L'OCCIDENTE STA ESCOGITANDO PORTA A UN CONFLITTO CON ARMI NUCLEARI” – IL MESSAGGIO ALLA CINA: “REALIZZEREMO UNA NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA CON I PAESI AMICI”

(ANSA) - MOSCA, 29 FEB - "Tutto il Paese" sostiene i soldati russi impegnati nell'operazione militare in Ucraina e uniti "possiamo superare qualsiasi cosa". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nel suo discorso davanti alle Camere riunite del Parlamento.

PUTIN, IN UCRAINA USATI MISSILI IPERSONICI KINZHAL E ZIRKON

(ANSA) - MOSCA, 29 FEB - Nel conflitto in Ucraina le forze russe hanno usato due tipi di missili ipersonici: il Kinzhal, lanciato dagli aerei, e lo Zirkon, lanciato dalle navi. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nel suo discorso alle Camere riunite del Parlamento.

PUTIN, STIAMO TERMINANDO TEST DEI MISSILI BUREVESTNIK E POSEIDON

(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin sostiene che Mosca starebbe completando i test del missile da crociera a propulsione nucleare "Burevestnik" e del missile sottomarino potenzialmente armabile con testate nucleari "Poseidon". "I test del missile da crociera a gittata illimitata Burevestnik e del veicolo sottomarino senza pilota Poseidon sono prossimi al completamento", ha detto Putin secondo la Tass. Le affermazioni del presidente russo non sono confermabili in modo indipendente.

PUTIN A OCCIDENTE,'ANCHE NOSTRE ARMI POSSONO RAGGIUNGERVI'

(ANSA) - MOSCA, 29 FEB - "Anche noi abbiamo armi capaci di raggiungere i vostri territori". Lo ha detto il presidente Vladimir Putin rivolgendosi all'Occidente. "Hanno tentato in passato di combattere la Russia, ma ora le conseguenze saranno pessime". ha aggiunto Putin, affermando che tuttavia è "una sciocchezza" dire che Mosca voglia attaccare l'Europa.

PUTIN, 'L'OCCIDENTE STA FACENDO RISCHIARE GUERRA NUCLEARE'

(ANSA) - MOSCA, 29 FEB - "Tutto quello che l'Occidente sta escogitando porta veramente alla minaccia di un conflitto con armi nucleari e quindi all'annientamento della civiltà". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nel suo discorso alla nazione.

PUTIN, 'L'OCCIDENTE VUOLE TRASCINARCI IN CORSA AGLI ARMAMENTI'

(ANSA) - MOSCA, 29 FEB - Il presidente russo Vladimir Putin ha accusato l'Occidente di "cercare di trascinare" Mosca "in una corsa agli armamenti" che la logori. "Comprendiamo che l'Occidente sta cercando di trascinarci in una corsa agli armamenti, logorandoci e ripetendo il trucco a cui riuscirono negli anni '80 con l'Unione Sovietica", ha detto Putin secondo la Tass.

PUTIN, 'NUOVA ARCHITETTURA FINANZIARIA GLOBALE COI PAESI AMICI'

(ANSA) - MOSCA, 29 FEB - Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca intende realizzare "coi Paesi amici" quella che definisce "una nuova architettura finanziaria globale su basi tecnologiche all'avanguardia e priva di interferenze politiche". Lo riporta la Tass.

"Noi, insieme ai Paesi amici, continueremo a creare corridoi di approvvigionamento efficienti e sicuri, a costruire una nuova architettura finanziaria globale su basi tecnologiche all'avanguardia e priva di interferenze politiche. Tanto più che l'Occidente porta discredito sulle proprie valute e sul sistema bancario", ha dichiarato Putin.

PUTIN A NATO, 'CONSEGUENZE TRAGICHE SE TRUPPE IN UCRAINA'

(ANSA) - MOSCA, 29 FEB - I Paesi della Nato che decidessero di inviare truppe in Ucraina subiranno conseguenze "tragiche". Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin. "Hanno iniziato - ha detto Putin - a parlare della possibilità di inviare contingenti militari della Nato in Ucraina. Ricordiamo il destino di coloro che in passato hanno inviato i loro contingenti nel territorio del nostro Paese. Ora le conseguenze per gli eventuali interventisti saranno molto più tragiche".

PUTIN PROMETTE, 'PIÙ DETRAZIONI PER CHI HA FIGLI'

(ANSA) - MOSCA, 29 FEB - Il presidente russo Vladimir Putin ha proposto di "raddoppiare" fino a 2.800 rubli al mese (circa 28 euro) le detrazioni fiscali per il secondo figlio e fino a 6.000 rubli (circa 60 euro) quelle per il terzo figlio e per i successivi. Lo riporta l'agenzia Interfax. L'annuncio arriva alla vigilia delle elezioni presidenziali in programma dal 15 al 17 marzo.

PUTIN, 'LA RUSSIA SARÀ TRA LE 4 MAGGIORI POTENZE ECONOMICHE'

(ANSA) - MOSCA, 29 FEB - Il presidente russo Vladimir Putin sostiene che la Russia sia "la quinta" economia del mondo e che "nel prossimo futuro" diverrà "una delle quattro maggiori potenze economiche del mondo". Lo riporta la Tass.

Nel 2022 il Pil russo è sceso del 2,2%, mentre nel 2023 è aumentato del 3,5%. Tuttavia gli esperti sottolineano che si tratta di un dato su cui incide fortemente la militarizzazione dell'economia russa e l'aumento notevole della produzione di armi sullo sfondo dell'invasione dell'Ucraina. L'economia russa è quindi considerata sbilanciata e affronta problemi di carenza di manodopera e forte inflazione (7% nel 2023 dopo il 12% del 2022).

