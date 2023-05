DAGOREPORT! MA QUELLI SCESI IN CAMPO PER LO “SCANDALO” DI PAOLO CONTE ALLA SCALA NON HANNO NIENTE DA DIRE SUL TOUR DELLA CANTANTE GIORGIA NEI MAGGIORI TEATRI D’OPERA ITALIANI, SCALA ESCLUSA? SE CONTE ALLA SCALA NON ERA, PER GLI AMICI DI CONTE, UNO STUPRO, QUELLO DI GIORGIA LO È? OPPURE ANCHE LEI È “UN CASO UNICO, DI ECCEZIONALE QUALITÀ ARTISTICA” AVENDO COLLABORATO, COME DICE IL SUO SITO, CON QUEL GRAN MAESTRO DI MUSICA E PAROLE CHE È JOVANOTTI?