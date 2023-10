20 ott 2023 08:09

“ANCHE SE HAMAS MI DAVA DEI VANTAGGI ED ERO COME UN PRINCIPE IN QUEL MONDO, NON MI PIACEVANO" - IL RACCONTO DI MOSAB HASSAN YOUSEF, FIGLIO DI UN LEADER DI HAMAS: “NON SI PREOCCUPANO DEL POPOLO PALESTINESE. NON CONSIDERANO LA VITA UMANA. MI SONO RIVOLTATO ANCHE CONTRO IL MIO STESSO SANGUE” - L’UOMO, CHE HA FATTO LA SPIA PER GLI ISRAELIANI E DI ESSERSI CONVERTITO AL CRISTIANESIMO DOPO AVER VISTO DI PERSONA GLI ORRORI DEL GRUPPO TERRORISTICO, HA RIVELATO DI...