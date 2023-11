“ANDATE ALL’INFERNO, HITLER AVEVA RAGIONE SU DI VOI EBREI” - LA PROFESSORESSA HANANE HAMMOUD, DOCENTE DI MATEMATICA ALLA MEDIA SUPERIORE INTERNAZIONALE DI H-FARM IN PROVINCIA TREVISO, POSTA SUL SUO PROFILO INSTAGRAM UN VIDEO DEGLI ORRORI DELLA GUERRA TRA ISRAELE E PALESTINA CON UNA FRASE CONTRO GLI EBREI - UNA STUDENTESSA SALVA LA STORIA, LA MOSTRA AI GENITORI E SCOPPIA IL CAOS: ORA LA DOCENTE POTREBBE ESSERE SOSPESA - INUTILE LA SUA GIUSTIFICAZIONE: “SONO NATA IN LIBANO E HO MOLTI AMICI IN PALESTINA”

Estratto dell’articolo di Alessio Antonini per www.corriere.it

La professoressa Hanane Hammoud, docente di matematica alla media superiore internazionale di H-Farm in provincia Treviso, in un momento incontrollato di rabbia, ha postato sul suo profilo Instagram un video che mostra gli orrori della guerra tra Israele e Palestina corredato di una semplice frase: «Andate all’inferno, Hitler aveva ragione su di voi ebrei». Il video postato tra le «stories» […] è rimasto on line per una manciata di minuti.

Lei per prima si è resa conto dei possibili effetti del suo post, ma, si sa, il web non perdona. Proprio in quel momento, una studentessa è capitata sul suo profilo Instagram, ha congelato il video e la frase con un banale «screenshot» e ha mostrato il contenuto del telefono ai genitori. Come da copione, la foto inneggiante a Hitler è velocemente rimbalzata sulle chat dei genitori degli altri studenti comprensibilmente preoccupati che quella frase fosse stata partorita dall’insegnante dei loro figli.

A sua discolpa, […] Hammoud ha raccontato ai dirigenti scolastici di vivere un momento di forte difficoltà psicologica per la drammatica situazione in Medio Oriente. La docente, nata in Libano […] ha un forte legame con il Paese d’origine e ha amici e conoscenti che in questo momento vivono in Palestina. Le giustificazioni fornite dalla docente però non dovrebbero metterla al riparo da un provvedimento disciplinare da parte di H-Farm che oggi potrebbe valutare anche la sospensione.

La scuola di Roncade infatti promuove da sempre modelli di inclusività, multiculturalità e si fa vanto della provenienza internazionale degli studenti e dei docenti. […] A rendere ancora più ingiustificabile il post della professoressa concorre anche il fatto che da quasi un mese, dopo l’inizio delle ostilità a Gaza, H Farm sta organizzando continui dibattiti sull’attualità incentrati proprio sulla comprensione della guerra per evitare banalizzazioni dettate da posizioni personali […]

