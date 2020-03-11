cina controlli per il coronavirus
“ANDIAMO ALLA FESTA DI COMPLEANNO DI UN AMICO FUORI CITTÀ. PROBLEMI?” – LA CRIMINALE INCOSCIENZA DI MOLTI GIOVANI CHE NONOSTANTE I POSTI BLOCCO CONTINUANO A FARE IL LORO PORCO COMODO – I VENTENNI DICONO CHE NO, NON SANNO DEI PROVVEDIMENTI, DELL’ITALIA-ZONA ROSSA, DEL RISCHIO DI PRENDERSI DENUNCE O PURE PEGGIO, E IGNORANO CHE DEVONO STARSENE A CASA LORO – A MILANO 100 CONTROLLI, GIÀ 35 I DENUNCIATI
cina controlli per il coronavirus
CRISTO, STATE A CASA! - SELVAGGIA: A MILANO IL MERCATO DI VIA MEDA PIENO DI GENTE NONOSTANTE IL DECRETO PER FERMARE I CONTAGI DA CORONAVIRUS - TRA LE BANCARELLE NON VIENE RISPETTATA LA DISTANZA DI SICUREZZA. I CLIENTI CONTINUANO AD AMMASSARSI, NONOSTANTE I DIVIETI. E AL MERCATO CIRCOLANO SOPRATTUTTO PERSONE ANZIANE, QUELLE PIÙ A RISCHIO PER I CONTAGI. MOLTE DI LORO SONO SENZA MASCHERINA O ALTRE PROTEZIONI
FLASH! - IL CAMPANELLO D’ALLARME È ARRIVATO DALLE CARCERI IN RIVOLTA. ORA IL GOVERNO SI DOMANDA: COSA PUÒ SUCCEDERE PER L’ORDINE PUBBLICO SE A FINE MESE I CITTADINI RIMANGONO SENZA SOLDI PER IL LOCKDOWN DEL PAESE? ALLO STUDIO ANCHE L’ESEMPIO HONG KONG CHE HA DISTRIBUITO 1.180 EURO IN CONTANTI A CIASCUNO DEI SUOI 7 MILIONI DI RESIDENTI NEL TENTATIVO, ESTREMO, DI FAR RIPARTIRE INFLAZIONE, CONSUMI, E IN GENERALE LA CRESCITA ECONOMICA
GRUPPO MACCAFERRI PRECISA - SIMONE ROMANO NON È PIÙ AD DI OFFICINE MACCAFERRI DAL 17 DICEMBRE 2019 E QUINDI NON POTREBBE CERTO ESSERE CONFERMATO - POI, NON È VERO CHE “I MACCAFERRI HANNO RIFIUTATO L’OFFERTA VINCOLANTE PROPOSTA DA OXY CAPITAL PERCHÉ PREVEDEVA PER LORO LA PERDITA DEL CONTROLLO”
“CERCATE DI ESSERE FELICI” – SHARON STONE MANDA UN VIDEO-MESSAGGIO A TUTTI GLI ITALIANI DAL LETTO DELLA SUA CASA IN CALIFORNIA: “I SENTIMENTI POSITIVI AIUTANO IL SISTEMA IMMUNITARIO. POSSIAMO LAVORARE DA CASA, POSSIAMO VOLER BENE AI NOSTRI CARI A DISTANZA”. SPERIAMO CHE GLI ITALIANI DIANO RETTA ALMENO A LEI – LO SCORSO FINE SETTIMANA SI ERA FATTA MISURARE LA FEBBRE PRIMA DEL PARTY PER I SUOI 62 ANNI – VIDEO
“UN MIRACOLO, UN PRODIGIO. L’ATALANTA MI HA FATTO PIANGERE DI GIOIA” – VITTORIO FELTRI, GRANDE TIFOSO DELLA ‘DEA’, SI SCATENA DOPO LA QUALIFICAZIONE AI QUARTI – "GASPERINI E’ GIUSTAMENTE CONSIDERATO UN DIO IN TERRA, I BERGAMASCHI HANNO SEMPRE AVUTO TRE PUNTI DI RIFERIMENTO, ADESSO L’ATALANTA SUPERA PAPA GIOVANNI E GIMONDI”
CAFONALINO “PER SOLE DONNE MA RACCOMANDATO AGLI UOMINI” - VERONICA PIVETTI PRESENTA IL SUO ULTIMO LIBRO AL PICCOLO ELISEO CON IL DIRETTORE DI RAIUNO STEFANO COLETTA, CHE RACCONTA LA GENESI DELLA LORO AMICIZIA: “È INIZIATA NEL MOMENTO IN CUI LA CHIAMAI A…” - BEPPE CONVERTINI, ELIANA MIGLIO, MARGHERITA TIESI E LUCREZIA MASSARI: CHI C’ERA IN PLATEA
ALVEARE DI CEMENTO – LE IMPRESSIONANTI IMMAGINI DEL MOSTRUOSO EDIFICIO DI 30 PIANI SU KING’S ROAD A HONG KONG: QUESTO SIMBOLO DEL SOVRAFFOLLAMENTO URBANO DELLA MEGALOPOLI CINESE, COSTRUITO ALLA FINE DEGLI ANNI ’60, OSPITA UN NUMERO IMPRECISATO DI PERSONE CHE OSCILLA TRA… - VIDEO
SI FERMA LO SPORT MA NON GLI SPORTIVI - RACCOLTA FONDI PROMOSSA DA ''TUTTOSPORT'' PER AIUTARE L'OSPEDALE AMEDEO DI SAVOIA DI TORINO, SPECIALIZZATO IN MALATTIE INFETTIVE E IN PRIMA FILA CONTRO IL CORONAVIRUS - IL DIRETTORE DEL REPARTO, GIOVANNI DI PERRI: ''LA CURVA EPIDEMICA È IN SALITA, AVREMO ALTRI CASI. ANCHE QUI LA TERAPIA INTENSIVA È PIENA, I FONDI CI PERMETTERANNO DI AUMENTARE I POSTI ATTREZZATI''. I RIFERIMENTI PER LE DONAZIONI