Estratto dell’articolo di Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera”

«Io ho la coscienza pulita: Andrea Bonafede, quello vero, mi ha tratto in inganno», ripete da giorni a chiunque incontri in paese. Gli unici ai quali nega le sue spiegazioni sono i giornalisti.

Il dottor Alfonso Tumbarello, 70 anni, figlio del merciaio di Campobello, con pazienza certosina, ago e filo, come deve avere imparato da suo padre, sta preparando con cura la sua difesa per quando lo chiameranno a Palermo i magistrati. È indagato nell’ambito dell’inchiesta che ha portato all’arresto di Matteo Messina Denaro.

Forse sarà convocato già oggi e dovrà spiegare finalmente quel mucchio di certificazioni e prescrizioni firmate da lui stesso nel corso degli ultimi due anni a beneficio del suo assistito Andrea Bonafede, che in realtà però era il boss di Cosa nostra con in tasca la carta d’identità del prestanome. Un mucchio di ricette per consentire al capomafia, operato a Mazara del Vallo nel novembre 2020, di effettuare le cure oncologiche di cui aveva bisogno presso le strutture convenzionate della Sicilia. Ma Tumbarello era al corrente del trucco oppure no?

Il circo mediatico lo insegue da giorni inutilmente. La settimana scorsa […] Tumbarello era tranquillo a pranzo da «zio Giovanni» a Castelvetrano, la trattoria gestita dal fratello della mamma di Matteo Messina Denaro, Lorenza Santangelo, con il manifesto al muro di Salvatore Giuliano […]

da Tumbarello si serviva solamente il vero Bonafede, che lui conosceva bene in quanto suo assistito e al quale inviava le ricette via mail. Il medico avrebbe spiegato che anche la calvizie del vero Bonafede l’avrebbe tratto in inganno, portandolo a pensare all’effetto di una cura in svolgimento. Intanto, il cognato Giuseppe, per proteggerlo dall’assedio dei media, ogni giorno gli fa la spesa. Mentre lui attende dietro le persiane chiuse, al primo piano, che arrivi il giorno della verità.

