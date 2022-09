DAGONEWS

i figli della regina accompagnano il feretro a edimburgo 4

Il principe Andrea è stato insultato da un manifestante mentre seguiva la bara della regina attraverso le strade di Edimburgo. Un ragazzo, nel silenzio che accompagnava il corteo funebre, ha urlato: «Andrew, sei un vecchio malato».

Il manifestante è stato messo a terra da un poliziotto. Ne è seguita una breve collutazione mentre il ragazzo continuava a ripetere "disgustoso" e "non ho fatto niente di male" mentre in sottofondo la gente gridava "Dio salvi il re". Un portavoce di Police Scotland ha confermato che «un uomo di 22 anni è stato arrestato per violazione della quiete sul Royal Mile alle 14.50».

il principe andrea

Andrea ha seguito il feretro della madre indossando abiti civili: dopo lo scandalo Epstein è stato sospeso dai ruoli ufficiali di rappresentanza e dai suoi titoli. Non può indossare più l’uniforme, ma pare abbia ottenuto una deroga per la veglia reale a Westminster Hall.

2. IL FERETRO DELLA REGINA ESPOSTO A ST GILES. MIGLIAIA DI PERSONE INTORNO ALLA CATTEDRALE

Da www.ansa.it

Il feretro della regina Elisabetta è entrato nella cattedrale di St Giles, a Edimburgo, portato a spalla dalla guardia d'onore del Royal Regiment of Scotland.

E' stato accolto da uno squillo di trombe, all'ombra dello stendardo reale e della bandiera nazionale di Scozia con la croce di Sant'Andrea. Sul feretro della regina Elisabetta II è adagiata la corona di Scozia.

Era stata consegnata alla sovrana dopo l'incoronazione nel 1953. E' forgiata con oro scozzese in cui sono incastonate 22 gemme preziose insieme con perle di Scozia.

il feretro della regina elisabetta nella cattedrale di st giles a edimburgo 1

Nella cattedrale edimburghese di St Giles, dove è appena giunto il feretro di Elisabetta II, è iniziata la liturgia prevista per la cerimonia di "ringraziamento". Ad officiarla il reverendo Calum McLeod. Il feretro rimarrà in cattedrale per 24 ore, durante le quali sarà esposto al pubblico, prima di essere trasferito a Londra.

La famiglia reale ha accompagnato con un lento corteo il feretro della regina Elisabetta verso la prima esposizione pubblica. Dietro la bara, disposta a vista sull'auto funebre al suono della cornamusa del Royal Regiment of Scotland, c’erano a piedi re Carlo, primogenito ed erede della sovrana, e gli altri figli di Sua Maestà: la principessa reale Anna e i principi Andrea ed Edoardo. Attorno, un fiume di gente silenziosa e commossa, assiepata su entrambi i lati del Royal Mile e delle strade circostanti. Il reparto d'onore del reggimento reale scozzese ha scortato sui due lati il carro funebre segnando il passo con le armi in spalla e la tradizionale divisa con il kilt.

feretro della regina elisabetta a edimburgo 3

Dietro procedevano altri ufficiali e militari delle varie armi e anche alcune guardie reali con la giubba rossa e l'alto colbacco nero; non senza poliziotti a cavallo in testa e in coda al corteo. Re Carlo è in uniforme militare da parata, come la sorella Anna e il fratello Edoardo. Mentre Andrea è in abiti civili, pur con le sue decorazioni appuntate al petto, essendo stato sospeso dai titoli e dai ruoli ufficiali di rappresentanza.

