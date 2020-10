“PER ANNI IL RAP È STATO SCACCIAFICA” – LE CONFESSIONI TROMBAROLE DI GUÉ PEQUENO A “LE IENE”: “QUANDO LE VARIE VELINE HANNO INIZIATO A CAPIRE CHE È ANCHE FIGO, HANNO INIZIATO A SCOPARE I RAPPER” - IN CAMERINO CI PORTA LA MAMMA, MA È STATO ANCHE NEI CENTRI MASSAGGI CINESI: “SONO STATO TRUFFATO PENSAVO DI ANDARE CON UNA GIAPPONESE E INVECE ERA CINESE…” - VIDEO

L'INTERVISTA A "LE IENE"

Da "www.blitzquotidiano.it"

gue pequeno

“Non sono felice né ora né quando avevo 20 anni”, dice Gué Pequeno a Le Iene. Per lui finora 6 dischi da solista, oltre alla carriera con i Club Dogo. “Ho 39 anni ma non mi sento vecchio per fare il rapper. Sono tra i più pagati, ma non il più pagato. Per anni il rap è stato scacciafi*a, poi le varie Veline hanno iniziato a capire che è anche figo e così hanno iniziato a scop… i rapper”.

stash gue pequeno

“Il vero king a un concerto deve essere lucido, io non ci sono sempre riuscito purtroppo”, racconta ancora Gué Pequeno a Le Iene. In camerino ci porta la mamma, ma è stato anche nei centri massaggi cinese: “Sono stato truffato pensavo di andare con una giapponese e invece era cinese”. È allergico al rap che ostenta. “È bello ostentare e far vedere il proprio stile se lo si fa in modo figo”. Vive in Svizzera, “ma le tasse le pago sia qua che là“.

“Il rap non è né omofobo né sessista”

“È una musica mega esplicita fatta storicamente da maschi, ma non più machista del rock”, dice. E a proposito del binomio gay-rapper spiega: “Non ce ne sono di dichiarati, ma di non dichiarati sicuramente. Mi hanno accusato di essere omofobo per i miei testi ma non lo sono. Dico negro, frocio e terrone solo con amici con sui sono in confidenza per farlo e mi sento dire che sono un cesso”.

gue pequeno

Mascherina sì, negazionista no, ma favorevole ai concerti anche con il Covid. “Come vanno a vedere le partite distanziate, come fanno i comizi con 30mila persone, perché non si può fare un concerto?”. Fa valere le sue idee, ma non si definisce rissaiolo: “Ho assistito a risse ma alla pari. Non esiste come a Colleferro dove hanno ammazzato un 20enne”.

