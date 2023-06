“LE APPARIZIONI MARIANE NON SONO SEMPRE VERE” – ANCHE BERGOGLIO È COSTRETTO A INTERVENIRE SUL CASO DELLA MADONNA DI TREVIGNANO, A CUI HANNO ABBOCCATO CENTINAIA DI ALLOCCONI: “NON CERCARE LÌ, PERCHÉ QUELLO È UNO STRUMENTO CHE NON SEMPRE È VERO. MAI LA MADONNA HA ATTIRATO A SÉ” – POI PARLA DI UCRAINA: “CON LA PACE SI GUADAGNA SEMPRE, FORSE POCO, MA SI GUADAGNA. CON LA GUERRA SI PERDE TUTTO, TUTTO, E I COSIDDETTI GUADAGNI SONO PERDITE"

papa francesco negli studi rai

IL PAPA, LE APPARIZIONI MARIANE? NON SEMPRE SONO VERE

(ANSA) - "Le apparizioni mariane? Non cercare lì, perché quello è uno strumento della devozione mariana che non sempre è vero. A volte sono immagini della persona. Ci sono immagini della Madonna che sono vere, ma mai la Madonna ha attirato a sé. A me la madonna piace vederla così, col dito verso l'alto, che indica Gesù. Quando la devozione mariana è troppo incentrata in se stessa non va bene, sia incentrata sulla Madonna che su chi vede". Lo ha detto papa Francesco rispondendo a una domanda durante l'intervista ad 'A Sua immagine'.

INCONTRO BERGOGLIO ZELENSKY BY CARLI

IL PAPA,CON LA PACE SI GUADAGNA, CON GUERRA SI PERDE TUTTO

(ANSA) - "Questa è una storia antica come l'umanità: con la pace si guadagna sempre, forse poco, ma si guadagna. Con la guerra si perde tutto, tutto, e i cosiddetti guadagni sono perdite". Lo ha detto papa Francesco alla richiesta di un "appello per la pace" durante l'intervista ad A Sua immagine condotta da Lorena Bianchetti su Rai 1.

PAPA FRANCESCO A SUA IMMAGINE fedeli riuniti a trevignano di fronte alla madonna Gisella Cardia MADONNA DI TREVIGNANO la madonna di trevignano FEDELI INTORNO ALLA STATUA DELLA MADONNA DI TREVIGNANO PAPA FRANCESCO A SUA IMMAGINE 3 L EX VESCOVO ROMANO ROSSI NEL 2016 HA BENEDETTO LA STATUA DELLA MADONNA DI TREVIGNANO LA MADONNA DI TREVIGNANO PIANGE IN DIRETTA SU CANALE 5 PAPA FRANCESCO VISITA A SAXA RUBRA