6 feb 2023 10:32

“È APPENA MORTA LA MAMMA DI LUANA. NON POSSO PARLARE” – UNO DEI SANTONI DELLA SETTA “CUBYTRIX”, MARCO FOSCHI “DEVOR”, AVEVA COMUNICATO ALLA SUA EX RAGAZZA IL DECESSO DI ELENA BRUSELLES, LA DONNA TROVATA MUMMIFICATA A ROMA INSIEME ALLA FIGLIA, LUANA COSTANTINI. LA CONVERSAZIONE È MOLTO IMPORTANTE AI FINI DELL’INDAGINE: LA FIGLIA SAREBBE STATA LASCIATA SOLA, IN PRECARIE CONDIZIONI DI SALUTE, DOPO I RITI ESOTERICI EFFETTUATI IN CASA…