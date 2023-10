“APPOGGIAMO ORGOGLIOSAMENTE HAMAS, MA NON SIAMO COINVOLTI” – L’IRAN SMENTISCE CON POCA CONVINZIONE DI ESSERE DIETRO L’ATTACCO A ISRAELE: “STANNO CERCANDO DI GIUSTIFICARE IL FALLIMENTO DELLA LORO INTELLIGENCE DANDOCI LA COLPA” – MA I FINANZIAMENTI E LE FORNITURE DI ARMI DEL REGIME DEGLI AYATOLLAH AI TERRORISTI PALESTINESI SONO NOTI A TUTTI. LO STESSO KHAMENEI HA ESULTATO SU TWITTER...

TEHERAN, 'NOI CON HAMAS MA NON SIAMO DIETRO AGLI ATTACCHI'

ali khamenei

(ANSA) - "Noi appoggiamo orgogliosamente e incrollabilmente la Palestina, tuttavia non siamo coinvolti nella risposta palestinese (l'attacco a Israele, ndr), che è stata condotta solo dai palestinesi": lo ha dichiarato in una nota la missione dell'Iran presso le Nazioni Unite, riferendosi agli attacchi di Hamas contro lo Stato ebraico. "L'azione della Resistenza palestinese è stata una difesa pienamente legittima contro i crimini e le usurpazione dell'illegittimo regime sionista", si legge ancora nel comunicato della missione di Teheran.

terrorista di hamas in deltaplano

IRAN, I PAESI MUSULMANI AGISCANO PER DIFENDERE I PALESTINESI

(ANSA) - Il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian ha lanciato un appello ai Paesi musulmani affinché agiscano per "difendere il popolo palestinese e la moschea di al-Aqsa". Amirabdollahian si è espresso in questi termini durante una telefonata con l'omologo afghano dell'autoproclamato governo dei talebani Amir Khan Muttaqi, come riporta Mehr, in cui è stato discusso il conflitto in corso tra Israele e Palestina.

"I Paesi musulmani devono essere uniti nella loro difesa del popolo palestinese oppresso", ha detto il ministro della Repubblica islamica. Lo stesso appello all'unità del mondo musulmano a sostegno della Palestina è stato espresso da Amirabdollahian anche durante una telefonata con l'omologo iracheno Fuad Hussein.

attacchi di israele a gaza

Durante il colloquio con il ministro iracheno, Amirabdollahian ha anche proposto di tenere un vertice di emergenza dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica (Oic) per affrontare la situazione del conflitto in corso. "I Paesi musulmani dovrebbero assistere la lotta di resistenza contro Israele", ha detto Amirabdollahian, definendo l'attacco di Hamas contro Israele "una naturale risposta contro la continua aggressione del regime (di Israele) contro i siti sacri islamici e la nazione palestinese".

IL TWEET DI ALI KHAMENEI

TEHERAN, 'ISRAELE CI DÀ LA COLPA PER COPRIRE FLOP INTELLIGENCE'

(ANSA) - "L'operazione a sorpresa di Hamas è stato il più grande fallimento delle organizzazioni di sicurezza di Israele. E ora loro (gli israeliani) trovano molto difficile accettare che nella comunità d'intelligence si racconterebbe che sono stati sconfitti da un gruppo palestinese. Quindi stanno cercando di giustificare il loro fallimento, attribuendolo alla potenza dell'intelligence e alla capacità organizzativa dell'Iran": lo ha dichiarato in una nota la missione iraniana alle Nazioni Unite, in risposta all'accusa rivolta a Teheran da più parti in queste ultime ore per il sanguinoso attacco su Israele.

razzi di hamas su israele 3 vladimir putin ali khamenei razzi di hamas su israele 8 razzi di hamas su israele 16 razzi di hamas su israele 2 razzi di hamas su israele 14 razzi di hamas su israele 15 razzi di hamas su israele 18 razzi di hamas su israele 9 l arrivo dei terroristi di hamas al rave party nel deserto israeliano i deltaplani di hamas entrano in israele 1 l arrivo dei terroristi di hamas al rave party nel deserto israeliano khamenei nelle vignette di charlie hebdo 16