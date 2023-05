“ARRIDATECI IL VERO SPRINGSTEEN” - MA SE IL VERO SPRINGSTEEN FOSSE ESATTAMENTE LA CLASSICA SUPERSTAR CHE NE SE SBATTE DELLA TRAGEDIA DELL’EMILIA ROMAGNA? CARLO MASSARINI: “DITEMI CHE NON ERA LUI, CHE NEL FRATTEMPO HA SPIEGATO TUTTO, CHE HA FATTO UN GESTO, CHE SI È RESO CONTO DI QUANTI FAN DI SEMPRE SI SON SENTITI SCONCERTATI DAL SUO SILENZIO. DITEMI CHE NON PUÒ ESSERE INCIAMPATO IN MANIERA COSÌ GROSSOLANA…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di Carlo Massarini per www.lastampa.it

Arridateci il vero Springsteen. Perché quello passato per Ferrara non può essere lui. [...]

concerto di bruce springsteen a ferrara

Non può essere una superstar come tante che arriva col suo infermabile apparato di spettacolo in una città ai bordi di una tragedia nazionale ancora in atto, come fosse una città vicino a New Orleans subito dopo il passaggio di Katrina, fa ‘ciao Ferrara’ e parte in quarta per le solite tre ore di spettacoo nella quale non menziona, non conforta, non rivolge un pensiero alla Romagna.

concerto di bruce springsteen a ferrara

Non può essere uno che non sa, che non è stato informato e brieffato sulle condizioni particolarissime nelle quali sta per andarsi a cacciare – e se è così, si faccia una domanda sulla gente che lo circonda. Non può essere uno che non fa nelle 48h successive neanche un gesto simbolico e -chessò- dona la sua parte di ricavato milionario, il centesimo ricavato milionario, a un’Associazione, alla Regione, a chi è intitolato a riceverlo. Non può essere quello che ha la mamma di origine italiana, che ha sempre detto che con l’Italia ha un rapporto speciale. [...]

bruce springsteen a ferrara 2

Ditemi che non era lui, che nel frattempo ha spiegato tutto, che ha fatto un gesto, che si è reso conto di quanti fan di sempre si son sentiti sconcertati dal suo silenzio. Ditemi che uno che ha sempre comunicato con passione e onestà non può essere inciampato in maniera così grossolana. Ditemi che era solo un (brutto) sogno, e che c’è rimasto male pure lui di quell’altro che per un paio di giorni ha preso il suo posto. E che ora ‘Bruce is back’, che è tornato quello di sempre, e che ha rimesso le cose a posto.

massimo ambrosini robi baggio al concerto di bruce springsteen bruce springsteen a ferrara 7 bruce springsteen a ferrara 3 bruce springsteen a ferrara 6 bruce springsteen a ferrara 5 bruce springsteen a ferrara 4 bruce springsteen a ferrara 1