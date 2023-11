“ASSASSINI, VERGOGNA!” – CENTINAIA DI PERSONE HANNO PROTESTATO DAVANTI ALLA CHIESA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ DI POTENZA, RIAPERTA LO SCORSO 24 AGOSTO "SU MANDATO DI PAPA FRANCESCO", NEL CUI SOTTOTETTO NEL 2010 VENNE RITROVATO IL CADAVERE DI ELISA CLAPS, LA STUDENTESSA SCOMPARSA E UCCISA IL 12 SETTEMBRE 1993 - L'ARCIVESCOVO SALVATORE LIGORIO, ALL'USCITA È STATO SCORTATO DALLA POLIZIA – LE PROTESTE DELLA DIOCESI - VIDEO

Per Elisa Claps, oggi davanti la chiesa della Trinità. Parte della cittadinanza non si arrende. L’invito è quello di andare a pregare nelle altre quattro chiese del centro, non lì. Nonostante ciò, c’è chi é andato lì dentro. Vergogna. #PerElisa pic.twitter.com/LHYDkG5bbb — serialucy (@_sarcasticlucy_) November 5, 2023

CLAPS, CENTINAIA CONTRO IL VESCOVO CHE CELEBRA NELLA TRINITÀ

(ANSA) - POTENZA, 05 NOV - Centinaia di persone hanno protestato, a Potenza - in un presidio promosso da "Libera" - per la Messa che l'arcivescovo, monsignor Salvatore Ligorio, ha celebrato nella chiesa della Santissima Trinità nel cui sottotetto - il 17 marzo 2010 - venne ritrovato il cadavere di Elisa Claps, la studentessa potentina scomparsa e uccisa il 12 settembre 1993.

Il presule, giunto in chiesa accompagnato da due sacerdoti, ha attraversato la folla in attesa: appena è entrato, la gente ha applaudito ironicamente e ha cominciato a scandire: "Vergogna, vergogna!" e a ripetere il nome di Elisa. La folla (vi era anche il fratello di Elisa, Gildo Claps) è cresciuta con il passare del tempo. Alla Messa (alla quale hanno assistito circa cento persone). All'inizio della celebrazione, monsignor Ligorio ha detto che la riapertura della chiesa, il 24 agosto scorso, è avvenuta

"su mandato che Papa Francesco mi ha dato incontrandomi di persona. Il Pontefice ha sottolineato che la chiesa deve essere un luogo di preghiera". All'omelia, il presule, citando i brani delle Scritture letti poco prima, ha ripetuto: "Io resto quieto e sereno come un bimbo svezzato nelle braccia della madre", evidenziando la "libertà per chi segue Cristo come per chi non vuole seguirlo".

Alla fine della Messa, l'arcivescovo e i sacerdoti sono usciti accompagnati da alcuni agenti della Polizia: la folla ha ripetuto applausi ironici e alcuni hanno gridato: "Vergogna! Assassini!". Dalla curia arcivescovile è trapelato "stupore per l'annuncio di una manifestazione silenziosa che non è stata tale, disturbando la celebrazione religiosa per tutta la sua durata".

Parlando con i giornalisti, Gildo Claps ha detto: "Questa Chiesa - ha spiegato - potrà riabilitarsi solo quando farà i conti con la vicenda di Elisa. Per una volta - ha concluso - dovrebbero avere il coraggio di chiedere scusa alla madre di Elisa". Durante il presidio hanno preso la parola diverse persone, fra le quali la referente di "Libera", Marianna Tamburrino, che ha confermato l'intenzione di avviare una raccolta di fondi per realizzare in Africa un ambulatorio medico intitolato ad Elisa Claps.

CLAPS: LA DIOCESI, 'POCA SICUREZZA E DIRITTI NON GARANTITI'

(ANSA) - POTENZA, 05 NOV - È mancato "un adeguato dispositivo di sicurezza a garanzia dei diritti costituzionali" oggi, a Potenza, in occasione della prima Messa domenicale celebrata nella chiesa della Santissima Trinità nel sui sottotetto, il 17 marzo 2010, fu trovato il cadavere di Elisa Claps, la studentessa scomparsa e uccisa il 12 settembre 1993. Lo ha scritto l'arcidiocesi di Potenza, esprimendo "profondo rammarico e sconcerto" per "le offese, ingiurie, atti di sopraffazione della volontà e della libertà altrui" attuati dai partecipanti ad un presidio promosso da "Libera" che hanno contestato in particolare l'arcivescovo, monsignor Salvatore Ligorio, proprio per la decisione di tornare a celebrare Messa nella chiesa.

Nella sua nota, l'arcidiocesi ha sottolineato che monsignor Ligorio "ha promosso va incontri con la famiglie Claps" che, in quello svoltosi il primo agosto scorso, "ha tuttavia ritenuto di interrompere in maniera brusca ogni dialogo". La nota, infine, sottolinea ha "volontà di riprendere il dialogo" da parte dell'arcidiocesi con la sottolineatura che la "continua contrapposizione lacera la comunità civile e religiosa" di Potenza.

