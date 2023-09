“ASSASSINO È CHI AMMAZZA UN ESSERE UMANO, NON CHI UCCIDE UN'ORSA" - MATTIA FELTRI DIFENDE L’UOMO CHE HA SPARATO ALL’ORSA AMARENA (E PRENDE LE DISTANZE DAL PADRE, SECONDO CUI IL "KILLER" “MERITEREBBE DI ESSERE IMPICCATO”): "LA POLITICA INVOCA PENE ESEMPLARI, COMPRESI LEGA E FRATELLI D'ITALIA, PER I QUALI LA DIFESA È SEMPRE LEGITTIMA, ANZI, QUASI SEMPRE: LO È SE TI ENTRA IN CASA UN IMMIGRATO, SE TI ENTRA UN'ORSA NO" - LUNEDÌ SERA I GUARDIAPARCO HANNO TROVATO I CUCCIOLI DI AMARENA NEI BOSCHI ABRUZZESI...

Quel fesso che ha sparato all’orsa uccidendola meriterebbe di essere impiccato in piazza — Vittorio Feltri (@vfeltri) September 1, 2023

1-L’ASSASSINO

Estratto dell’articolo di Mattia Feltri per “La Stampa”

ORSA AMARENA UCCISA

Sta diventando una storia gigantesca. Dunque: l'assassino dell'orsa Amarena viene definito così nonostante, secondo la lingua italiana, assassino è chi uccide un essere umano, non chi uccide un'orsa ma, si sa, la lingua sta diventando un ostacolo alle nostre fantasticherie. […]

Ma, in effetti, se lo si ritiene assassino, il rilievo pubblico c'è. Giustamente è stata aperta un'indagine, perché uccidere un'orsa non è un assassinio, non secondo la lingua italiana e non secondo il codice penale, ma rimane un reato, e in vista del processo si moltiplicano raccolte di firme per esortare questa e quella istituzione a costituirsi parte civile, di modo che l'assassino li abbia tutti addosso, il più possibile.

mattia feltri

Intanto, sui social, si forniscono suggerimenti su come sbarazzarsi di un tale rifiuto della società, con la corda al collo, col plotone d'esecuzione o consegnandolo in pasto ai simili dell'assassinata.

Anche la politica invoca pene esemplari, altra espressione ignota alla giurisprudenza ma non ai giustizieri della notte, compresi quelli di Lega e Fratelli d'Italia per i quali la difesa è sempre legittima, anzi quasi sempre: lo è se ti entra in casa un immigrato, se ti entra un'orsa no, se spari all'orsa la legittima difesa è esclusa a priori. Mi dispiace molto per l'orsa, che è morta, ma non è che 'sto paese è messo tanto meglio.

2-DUE CUCCIOLI DI AMARENA GIOCANO INSIEME NEI BOSCHI «LI LASCIAMO IN LIBERTÀ»

Estratto dell’articolo di Fabrizio Caccia per il “Corriere della Sera”

orsa amarena 3

«Ehi Nelia! Ferma la macchina, ferma la macchina, i cuccioli stanno qua...». La guardiaparco ausiliaria Silvia De Michelis, 31 anni, di Poggio Mirteto, è seduta dietro la guidatrice della Panda di servizio, l’agente Nelia Contestabile. Siamo in via Ponte, Aschi Alto, frazione di Ortona dei Marsi.

Sono le 22.20 di lunedì sera, il momento esatto del grande sollievo dopo la paura. «Eccoli i cuccioli di Amarena, sono loro, guarda che bei sederoni e come corrono», li riconosce e grida, Silvia, col visore a infrarossi perché è buio pesto, siamo fuori dal centro abitato e i due figli dell’orsa uccisa la notte del 31 agosto a San Benedetto dei Marsi si stanno inoltrando nel frutteto che costeggia la strada. [...]

orsa amarena 5

E poi questi sono due orfani, hanno perso la mamma giovedì scorso, uccisa da uno che voleva difendere il proprio pollaio e le ha sparato un colpo di fucile a bruciapelo, nonostante il Parco nazionale d’Abruzzo da sempre risarcisca e indennizzi in poco tempo chiunque subisca danni per le incursioni degli orsi confidenti, quei pochissimi che si avventurano nei paesi fuori e dentro i confini della riserva in cerca di frutteti, apiari e appunto pollai.

É un momento bellissimo, il momento che tutti qui aspettavano, dopo il tremendo dolore per l’uccisione dell’orsa Amarena, così chiamata perché da cucciola andava a mangiare le ciliegie sugli alberi alla Fonte Gemma, il fontanile di San Sebastiano dei Marsi, frazione di Bisegna, lontano una manciata di chilometri da Aschi Alto. Le pattuglie Ecco, appunto. Sono le 22.20 di lunedì sera e Silvia De Michelis non sta più nella pelle.

orsa Amarena

[...] Nel Parco d’Abruzzo scorrazzano pure i lupi e poi ci sono i cani-pastore, i cani randagi e gli orsi maschi adulti. Due orsetti di otto mesi e una decina di chili di peso non avrebbero la minima chance in caso di brutti incontri. Per questo, adesso, i guardiaparco li continueranno a seguire giorno e notte pronti ad intervenire per allontanare da loro eventuali predatori. Ma senza procedere alla cattura, perché sono in buona salute e dimostrano di essere capaci di provvedere a loro stessi, grazie agli insegnamenti ricevuti da mamma Amarena. [...]

