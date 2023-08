“ATTENZIONE BORSEGGIATORI, ATTENZIONE PICKPOCKET!” – È IL TORMENTONE DELL’ESTATE SUI SOCIAL: DIVENTATO UN TREND DI TIKTOK, ANCHE LE STAR DI HOLLYWOOD LO USANO PER I LORO VIDEO - ALL’ORIGINE C’È UNA CONSIGLIERA DI MUNICIPIO DI VENEZIA, LA LEGHISTA MONICA POLI HA 57 ANNI, CHE NEGLI ULTIMI MESI HA DECISO DI MOSTRARE SUI SOCIAL LE FACCE DEI BORSEGGIATORI, CHE SGRAFFIGNANO TURISTI E RESIDENTI IGNARI. I FILMATI HANNO FATTO IL BOTTO (MILIONI E MILIONI DI VIEWS) E L’IDEA È DIVENTATA CONTAGIOSA… - VIDEO

Estratto da https://whoopsee.it/

monica poli sul new york times

È finito persino sulle pagine del New York Times. Stiamo parlando del grido social, tutto italiano, che sta spopolando letteralmente in tutto il mondo: “Attenzione borseggiatori, attenzione pickpocket!”.

Chi di voi non lo ha sentito almeno una volta, forse non è stato sui social negli ultimi mesi. […] queste poche parole, nate per sventare i furti dei borseggiatori a Venezia ai danni dei poveri turisti, hanno un’artefice ormai nota.

Si chiama Monica Poli, 57enne, consigliera di municipio a Venezia con la Lega, nonché membro di un gruppo di residenti, noto come “Cittadini Non Distratti”. Negli ultimi mesi hanno deciso di mostrare su TikTok e Instagram quello che fanno da tempo, raggiungendo una notorietà notevole.

Gli audio delle urla contro i “pickpocket” […] sono stati ricondivisi ovunque, utilizzati per meme e trend, da società calcistiche prestigiose, come la Juventus o il Real Madrid, ma anche da squadre di basket NBA. O dalle celeb che o hanno ripetuto a voce le frasi […] o hanno utilizzato l’audio, come le attrici Zooey Deschanel ed Eva Longoria. […]

ATTENZIONE PICKPOCKET - VIDEO DEI BROOKLYN NETS

Può un grido di denuncia contro i borseggiatori diventi un trend virale (e ironico) in tutto il mondo? A quanto pare sì […].

Negli ultimi mesi ne abbiamo parlato a più riprese, ma in questa fattispecie la risonanza, grazie soprattutto a TikTok, ha avuto una portata mondiale.

La Poli, infatti, grazie alla sua voce, è conosciuta da milioni di persone che ora […] la fermerebbero addirittura per fare selfie in giro per Venezia.

[…] ora ha varcato i confini internazionali. Prima CNN Brasil, poi il NYT scorsa settimana. A loro racconta del problema ormai diffuso da anni. […]

attenzione pickpocket trend attenzione borseggiatori su tiktok 4 attenzione borseggiatori su tiktok 1 attenzione borseggiatori su tiktok 2 attenzione borseggiatori su tiktok 7 attenzione borseggiatori su tiktok 3 attenzione borseggiatori su tiktok 8 attenzione borseggiatori su tiktok 6 attenzione pickpocket trend attenzione borseggiatori su tiktok 11 attenzione borseggiatori su tiktok 10 attenzione borseggiatori su tiktok 5 attenzione borseggiatori su tiktok 9 monica poli sul new york times