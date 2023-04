“ATTENZIONE, MIO FIGLIO PUÒ INFILTRARSI” (DOVE E CON COSA?) – LA MAMMA DI DUREK VERRETT, FIDANZATO SCIAMANO DELLA FIGLIA DEL RE DI NORVEGIA, METTE NEI PASTICCI IL PROPRIO FIGLIOLO E AVVISA LA RAGAZZA: “LUI NON TI AIUTA A TROVARE LA LUCE DIVINA” – RE HARALD DI NORVEGIA HA GIÀ PRIVATO LA FIGLIA MARTHA LOUISE DI OGNI TITOLO REALE A CAUSA DEL SUO FIDANZAMENTO CON LO SCIAMANO…

Professioni pericolose: re Harald di Norvegia ha privato la figlia Martha Louise di ogni titolo reale causa il fidanzamento con lo sciamano di colore Durek Verrett. Non solo il re non vede di buon occhio Verrett. Sua mamma, Veruschka Urquhart, dice del figlio: "Non ti aiuta a trovare la luce divina. Ti porta alla sua luce dove può infiltrarsi e manipolarti.”

Non c’è pace per Martha Louise di Norvegia. La figlia di re Harald, prossima alle nozze con Durek Verrett, si trova ora a dover affrontare le malelingue della futura suocera. La madre del tanto criticato sciamano ha concesso, infatti, un’intervista a un giornale norvegese nella quale non le manda a dire al figlio. […]

Non lavora per il mondo, lavora contro il mondo. Non lavora per il popolo, lavora contro il popolo» ha confessato la futura suocera di Martha Louise al giornale, parlando del figlio. «Durek non ti aiuta a trovare la luce divina. Ti porta alla sua luce, dove può infiltrarsi e manipolarti». Parole pesantissime, che non giovano all’immagine dell’uomo. […]

