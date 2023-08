“LE AUTORITÀ HANNO PRESO SOTTO GAMBA QUESTA VICENDA” – LA RABBIA DI ROBERTO BARBETTA, IL RISTORATORE INVESTITO DA UN NO-VAX A RODELLO, IN PIEMONTE: “AVEVO GIÀ SPORTO DUE DENUNCE. MI AVEVA AGGREDITO UNA PRIMA VOLTA, POI È TORNATO AL BAR E HA PUNTATO UN FUCILE IN FACCIA A MIA FIGLIA. LE AUTORITÀ MI AVEVANO DETTO CHE GLI AVREBBERO IMPOSTO IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO, MA NON ERA VERO. ORA È AI DOMICILIARI: VI SEMBRA UNA MISURA ADEGUATA? DOPO AVERMI INVESTITO HA INGRANATO LA RETROMARCIA ED È…” – VIDEO

A RODELLO, IN PIEMONTE, UN NO VAX INVESTE UN BARISTA

Estratto dell’articolo di Luca Monaco per “la Repubblica”

«Prima che quell’uomo tentasse di investirmi avevo già sporto due denunce. Mi aveva aggredito una prima volta, poi era tornato al bar e aveva puntato un fucile in faccia a mia figlia. Mi domando cosa si debba fare di più per finire in carcere. Adesso basta: sono pronto a tutto pur di difendere la mia famiglia».

Ha il tono concitato Roberto Barbetta. Il ristoratore, 56 anni, cova rabbia. Dal 2019 conduce insieme alla moglie e alla figlia 21enne il bar pizzeria “La Taranta” in piazza Vittorio Emanuele II nel cuore di Rodello, il comune di mille anime a 10 chilometri da Alba, in Piemonte.

La sera del 29 giugno scorso Barbetta era al lavoro quando Flavio, un 53enne ex artigiano ora disoccupato, ha tentato di investirlo lanciando l’utilitaria a tutta velocità tra i tavoli del dehors. Il video […] è diventato virale. Se Barbetta è vivo per miracolo, all’artigiano sono stati concessi gli arresti domiciliari, in attesa del processo per tentato omicidio.

Barbetta, come sta?

«Male. L’auto mi ha sbalzato contro i tavoli e sono svenuto. Per il momento mi hanno dato 30 giorni di prognosi: ho otto punti di sutura dietro l’orecchio destro. Non muovo il ginocchio sinistro, anche la mandibola mi fa male. Porto il collare e mangio a fatica. Ho dei continui giramenti di testa. Mercoledì ho la visita dall’ortopedico, chissà per quanto tempo ancora non potrò lavorare».

Lei conosceva il suo investitore?

«Non so chi sia, né cosa voglia da me. È entrato al bar la prima volta verso le 18.30 del 27 marzo, ha ordinato un bicchiere di bianco al bancone. Poi è venuto al forno della pizzeria e mi ha chiesto: “Le posso parlare?”. […] «Mi ha domandato se ero vaccinato, gli ho detto di sì. Allora mi ha risposto che lui era un No Vax e ha iniziato a insultarmi […]. […] ha iniziato a mettermi le mani addosso. Diceva: “Quello che se ne deve andare sei tu, questa è casa mia. Figlio di...”. L’abbiamo spinto fuori dal ristorante, lui ha fatto per rientrare. A quel punto ho preso un bastone e mi sono difeso».

«[…] Dopo averlo allontanato ho chiamato i carabinieri e ho sporto la prima denuncia per aggressione. Lui era già sparito».

Poi è tornato alla carica.

«[…] il 27 giugno è arrivato in macchina vicino alla pizzeria, è sceso e ha puntato un fucile in faccia a mia figlia. Urlava: “Vi ammazzo tutti”. Ho chiamato i carabinieri, l’hanno rintracciato a casa della sorella: ho sporto la seconda denuncia. Le autorità mi avevano detto che gli avrebbero imposto il divieto di avvicinamento, ma non era vero».

Infine il 29 giugno ha tentato di investirla.

«[…] Erano le 19, un sabato. Avevo il locale tutto prenotato. […] Improvvisamente si è ripresentato […]. Prima mi ha mandato un bacio di sfida, poi ha tentato di investirmi una prima volta».

Lei cosa ha fatto?

«L’ho evitato, sono entrato nel locale, ho preso un posacenere e gli ho infranto il parabrezza della macchina sperando di allontanarlo, ma non ha funzionato. Mentre tornavo dentro al locale ha schiacciato l’acceleratore e mi ha travolto tra i tavoli. Mi ha colpito su un fianco, sono volato in terra, sono svenuto, non ricordo più nulla».

Nel video si vedono delle persone sedute ai tavoli.

«Era una coppia di turisti inglesi. Sono gli unici che anche nei giorni successivi si sono preoccupati per le mie condizioni di salute. Le autorità hanno preso sotto gamba questa vicenda».

Ha paura che quell’uomo possa tornare?

«Certo, non per me, ma per le mie figlie. Dopo avermi investito sa cosa ha fatto quell’uomo? Ha ingranato la retromarcia ed è tornato a casa sua, come se nulla fosse».

Ora è agli arresti domiciliari.

«Le sembra una misura adeguata? Ho la macchina parcheggiata davanti alla pizzeria, se torna sono pronto a difendermi con ogni mezzo. Gli affari della pizzeria sono calati del 50 per cento. La gente ha paura e noi siamo stati lasciati soli in balia di questo folle».

