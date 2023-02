“PER AVER PARLATO SUBIRÀ LA STESSA SORTE DI SAMAN” – GLI AVVOCATI DEL FRATELLO DELLA RAGAZZA, UCCISA A NOVELLARA DALLO ZIO E DAL PADRE IL 30 APRILE 2021, TEMONO PER LA SUA SORTE: “HA SUBITO PRESSIONI IN AMBITO FAMILIARE E VIVE UNA FORTE SITUAZIONE DI STRESS” – È STATO IL GIOVANE, ORA 18ENNE, AD ACCUSARE I FAMILIARI: DA ALLORA VIVE IN UNA SITUAZIONE PROTETTA, MA…

Estratto da “il Giornale”

SAMAN ABBAS

La Corte di assise di Reggio Emilia invierà gli atti per far predisporre il processo in videoconferenza di Shabbar Abbas, padre di Saman, la 18enne uccisa a Novellara la notte del 30 aprile 2021.

Lo ha comunicato ieri la presidente della Corte in apertura dell’udienza separata per il Shabbar, arrestato in Pakistan a metà novembre e per cui è in corso una procedura di estradizione chiesta dall’Italia.

Ora gli atti andranno notificati a Islamabad per chiedere ad Abbas il consenso ad essere processato in video, a distanza. […] Ieri in aula, alla seconda udienza del processo, erano presenti lo zio e i due cugini di Saman, mentre la madre resta latitante.

[…] Durante il processo si è percepita la paura del fratellino di Saman, 16 anni all’epoca del fatto. È lui il principale accusatore dello zio Danish Hasnain e vive ancora in una situazione protetta. «È tuttora certo che per aver parlato subirà la stessa sorte della sorella - spiega in aula il suo legale, Valeria Miari - ha subito pressioni in ambito familiare e vive una forte situazione di stress, legata proprio all’inizio del dibattimento».

la telefonata che incastra il padre di saman abbas 1

«Mi ha chiesto di vedere il corpo, perché quel corpo è sua sorella», ha riferito infine ai giudici il legale, opponendosi alla richiesta delle difese a che il giovane venga risentito in aula. Stessa opposizione presenterà l’avvocato Cludio Falleti, legale del fidanzato Saqib, in quanto «provato per la morte della fidanzata e per aver subito minacce». […]

DANISH HASNAIN - LO ZIO DI SAMAN ABBAS Nazia Shaheen, la madre di saman abbas Danish Hasnain SAMAN ABBAS SAMAN ABBAS PADRE DANISH HASNAIN ZIO DI SAMAN ABBAS un fermo immagine del video che mostra lo zio e due cugini di saman abbas 3 un fermo immagine del video che mostra lo zio e due cugini di saman abbas Saqib Ayud Saman Abbas Danish Hasnain saqib ayub saman abbas saqib ayub la telefonata che incastra il padre di saman abbas 3 saqib ayub saman abbas il padre di saman abbas in tribunale in pakistan immagini quarto grado 1 cartelloni fuori il processo per l omicidio di saman abbas