RISSA SFIORATA PER LEONARDO SPINAZZOLA E BRYAN CRISTANTE A FORTE DEI MARMI

Disavventura per Leonardo Spinazzola e Bryan Cristante a Forte dei Marmi. I due calciatori della AS Roma, in vacanza insieme e con le rispettive famiglie, sono stati coinvolti in un litigio con un residente.

[…] Non è chiaro se i due romanisti siano direttamente coivolti. Nel video si vede un uomo con accento del sud, urlare faccia a faccia con il centrocampista della Roma Bryan Cristante: «Avete fatto la pipì davanti alla porta sua e mi fate pure la predica? Ma da dove ca**o venite?», dice, apparentemente molto agitato. Intorno a loro si forma un capannello di persone e qualcuno riprende la scena.

Dietro ai due calciatori si notano le compagne dei calciatori visibilmente agitate. Spinazzola appare abbastanza sconsolato mentre va via dopo il litigio. Tra i commenti un utente, forse testimone della scena, spiega: «Loro non c'entrano, difendevano un amico». Secondo quanto dichiarato dalla Roma, dopo aver parlato con i due calciatori di sua proprietà, non ci sarebbe stata alcuna rissa. «Spinazzola e Cristante erano intervenuti per calmare una situazione di nervosismo che aveva coinvolto quel ragazzo e un loro amico, come si vede dal video non è successo nulla - fa sapere con una nota la società giallorossa -. Hanno semplicemente provato a evitare che gli animi si scaldassero troppo».

