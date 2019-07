15 lug 2019 15:27

“AVEVO UN FISICHETTO CHE AVREBBE INTRIGATO L’ALLORA OBESO TIZIANO FERRO” - MARIO ADINOLFI POSTA UNA SUA FOTO A VENT’ANNI E LA USA PER ATTACCARE IL CANTANTE: “LA NARRAZIONE DICE “OBESITÀ UGUALE MALE” QUINDI TIZIANO FERRO È TANTO DIMAGRITO E SI PRENDE GLI APPLAUSI DEL MONDO PURE SE SI COMPRA UN BAMBINO STRAPPANDOLO ALLA DONNA CHE LO PARTORISCE A SUON DI DENARI - IO DAL 1991 SONO TANTO INGRASSATO, MA HO AVUTO TRE SPLENDIDE FIGLIE NATURALMENTE. NELLA NARRAZIONE IO SONO IL CATTIVO E GLI AMICI DI TIZIANO, FOSSIMO A BIBBIANO, LE FIGLIE ME LE TOGLIEREBBERO PER “OMOFOBIA”…”